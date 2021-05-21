Українці Естонії відзначили Всесвітній день вишиванки

У дворі та приміщенні Центру української культури в Таллінні ввечері 20 травня українська громада Естонії відсвяткувала День вишиванки.

Про це розказала Укрінформу президент Конгресу українців Естонії Віра Коник.

«Зазвичай ми відзначаємо цей день більш широко та урочисто: виставка національного одягу з колекції Центру української культури з екскурсією його керівника Анатолія Лютюка; співи, танці, хода до Ратушної площі Таллінна… Але цього разу коронавірусні обмеження та сильний дощ внесли корективи, скоротивши програму», – розказує Коник.

Було намагання зібратися у дворі Центру, але після початку зливи прийшлося перейти до приміщення, де кількість учасників більш обмежена. Віра Коник окрема відзначила, що на заході була філолог Ірена Павлюк, яка приїхала до Естонії з України, де у Львівському університеті вона вивчила естонську мову. Зараз пані Павлюк розглядає можливість відкриття в Таллінні курсів по вивченню та вдосконаленню української мови.

«Дуже приємно було познайомитися з молодою українською родиною з чарівними двійнятами, яка вперше завітала до нашої громади, – відзначає Президент КУЕ. – Її голова народився вже тут, в Естонії, при цьому він чудово володіє українською. І це майбутнє нашої громади».

Привітати українців Таллінна з Днем вишиванки завітав Перший секретар Посольства України в Естонії Леонід Третяк.

Нагадаємо, Всесвітній день вишиванки – це міжнародне свято, покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення — щороку в третій четвер травня. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи, садочка на прогулянку тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Ризький український народний театр, Центр української культури «Джерело» й інші представники української діаспори Латвії долучилися до відзначення Всесвітнього дня вишиванки.

Фото – Конгрес українців Естонії