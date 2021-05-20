У Латвії українці відзначили Всесвітній день вишиванки

Ризький український народний театр, Центр української культури «Джерело» й інші представники української діаспори Латвії долучилися до відзначення Всесвітнього дня вишиванки.Ризький український народний театр, Центр української культури «Джерело» й інші представники української діаспори Латвії долучилися до відзначення Всесвітнього дня вишиванки.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Латвійській Республіці.

Посольство подякувало учасникам, а також усім, хто поширив свої фотографії у соцмережах під хештегом #ВишиванкавЛатвії.

Нагадаємо, Всесвітній день вишиванки – це міжнародне свято, покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення — щороку в третій четвер травня. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи, садочка на прогулянку тощо.

Як повідомляв Укрінформ, українці Угорщини провели оригінальну акцію до ювілею Дня вишиванки.

Фото: посольство України в Латвії