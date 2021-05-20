Українці Угорщини провели оригінальну акцію до ювілею Дня вишиванки

З нагоди святкування 15-річчя Дня вишиванки Українська асоціація «Єдність» та українці Угорщини виклали у Будапешті український орнамент з обгорнутих книг, а сам процес зняти на відео.

Про це Укрінформу повідомила голова Української Асоціації «Єдність» Вікторія Петровська.

За її словами, таким чином учасники проєкту втілили в життя ідею Олі Гречешнюк.

«УА «Єдність» підійшла дуже творчо до святкування дня Вишиванки. Всі членкині залюбки підтримали та втілили в життя грандіозну ідею. Величезну кількість книг обгорнули гофрованим папером трьох основних кольорів вишиванки: червоним, чорним та білим. Кожен мав частинку свого орнаменту. Обрали чудове місце у Будапешті, а саме острів Siget, де щорічно проходить міжнародний фестиваль музики. Знайшли зелену галявину і всі разом створили чудову вишиванку-орнамент», – розповіла Петровська.

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Організатори подякували за підтримку Посольству України в Угорщині та Надзвичайному і Повноваженому послу пані Любов Непоп.

Нагадаємо, УА «Єдність» угорської столиці Будапешт створила відео про пам’ять Небесної Сотні, у якому представники української громади читають вірш Мар’яни Савки «Пливуть гроби по морю, як човни...».