Українці у Будапешті створили відео про пам’ять Небесної Сотні
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці організації у Фейсбуці.
Зокрема, вірш поетеси декламують українські активісти в Угорщині Олена Котельнікова, Ярослава Лопіт, Світлана Гуґерт, Наталія Маргітич, Елеонора Король і Вікторія Петровська.
Вони зворушливо читають рядки твору, в якому Мар’яна Савка пише про Небесну Сотню — загиблих героїв Революції гідності:Пливуть гроби по морю, як човни – по морю рук, по морю сліз і гніву. Пливуть в човнах розтерзані сини на хвилі молитов і переспіву. Так, ніби в жилах замерзає кров, а потім б’є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героєм. Пливуть човни, гойдає кожну лодь людська долоня, тепла і тремтяча, човнами править втишений Господь, а серце розривається і плаче. І кожна мати плаче, і пече їй кожна рана у чужого сина. Стоїть Майдан братів – плече в плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам, герої, віддає Святий Петро ключі від того раю, де убієнний ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Просто йдуть з Майдану – в небо. В лицарі – зі смерті. Пливуть човни. Пливуть човни. Пливуть… Героєм слава – вписано у серці.
Зауважується, що у відео використані світлини, надані Національним музеєм Революції Гідності та Максимом Дондюком.
Нагадаємо, 19 лютого українці Будапешту долучилися до «тихої» акції із вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні в Україні та світі. Активісти Української асоціації «Єдність» разом із дітками створили витинанки як символ загиблих за Україну.