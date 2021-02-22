Українці у Будапешті створили відео про пам’ять Небесної Сотні

Українці у Будапешті створили відео про пам’ять Небесної Сотні

Відео
Укрінформ
Українська асоціація «Єдність» угорської столиці Будапешт створила відео про пам’ять Небесної Сотні, у якому представники української громади читають вірш Мар’яни Савки «Пливуть гроби по морю, як човни...».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці організації у Фейсбуці.

Зокрема, вірш поетеси декламують українські активісти в Угорщині Олена Котельнікова, Ярослава Лопіт, Світлана Гуґерт, Наталія Маргітич, Елеонора Король і Вікторія Петровська.

Вони зворушливо читають рядки твору, в якому Мар’яна Савка пише про Небесну Сотню — загиблих героїв Революції гідності:

Пливуть гроби по морю, як човни –
по морю рук, по морю сліз і гніву.
Пливуть в човнах розтерзані сини
на хвилі молитов і переспіву.
Так, ніби в жилах замерзає кров,
а потім б’є у скроні голос крові
за тим, хто тихо жив, а відійшов
у дзвонах слави праведним героєм.
Пливуть човни, гойдає кожну лодь
людська долоня, тепла і тремтяча,
човнами править втишений Господь,
а серце розривається і плаче.
І кожна мати плаче, і пече
їй кожна рана у чужого сина.
Стоїть Майдан братів – плече в плече,
і разом з ним ридає Україна.
Нехай же вам, герої, віддає
Святий Петро ключі від того раю,
де убієнний ангелом стає,
бо він герой. Герої не вмирають.
Герої не вмирають. Просто йдуть
з Майдану – в небо. В лицарі – зі смерті.
Пливуть човни. Пливуть човни. Пливуть…
Героєм слава – вписано у серці.

Зауважується, що у відео використані світлини, надані Національним музеєм Революції Гідності та Максимом Дондюком.

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Нагадаємо, 19 лютого українці Будапешту долучилися до «тихої» акції із вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні в Україні та світі. Активісти Української асоціації «Єдність» разом із дітками створили витинанки як символ загиблих за Україну.

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