Українці у Будапешті створили відео про пам’ять Небесної Сотні

Українська асоціація «Єдність» угорської столиці Будапешт створила відео про пам’ять Небесної Сотні, у якому представники української громади читають вірш Мар’яни Савки «Пливуть гроби по морю, як човни...».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці організації у Фейсбуці.

Зокрема, вірш поетеси декламують українські активісти в Угорщині Олена Котельнікова, Ярослава Лопіт, Світлана Гуґерт, Наталія Маргітич, Елеонора Король і Вікторія Петровська.

Вони зворушливо читають рядки твору, в якому Мар’яна Савка пише про Небесну Сотню — загиблих героїв Революції гідності:

Пливуть гроби по морю, як човни –

по морю рук, по морю сліз і гніву.

Пливуть в човнах розтерзані сини

на хвилі молитов і переспіву.

Так, ніби в жилах замерзає кров,

а потім б’є у скроні голос крові

за тим, хто тихо жив, а відійшов

у дзвонах слави праведним героєм.

Пливуть човни, гойдає кожну лодь

людська долоня, тепла і тремтяча,

човнами править втишений Господь,

а серце розривається і плаче.

І кожна мати плаче, і пече

їй кожна рана у чужого сина.

Стоїть Майдан братів – плече в плече,

і разом з ним ридає Україна.

Нехай же вам, герої, віддає

Святий Петро ключі від того раю,

де убієнний ангелом стає,

бо він герой. Герої не вмирають.

Герої не вмирають. Просто йдуть

з Майдану – в небо. В лицарі – зі смерті.

Пливуть човни. Пливуть човни. Пливуть…

Героєм слава – вписано у серці.

Зауважується, що у відео використані світлини, надані Національним музеєм Революції Гідності та Максимом Дондюком.

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Нагадаємо, 19 лютого українці Будапешту долучилися до «тихої» акції із вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні в Україні та світі. Активісти Української асоціації «Єдність» разом із дітками створили витинанки як символ загиблих за Україну.