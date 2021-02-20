У світі вшанували Героїв Небесної Сотні «ангелами пам’яті»

Українські громади в рамках всесвітньої тихої акції вшанування Героїв Небесної Сотні «Ангели пам’яті» виготовили та розвісили паперових ангеликів на вулицях міст як символ жертви українців Майдану, які віддали своє життя за європейський вибір України під час Революції Гідності.

Як передає Укрінформ, в тихій акції взяли участь українці по всьому світу.

У Греції ангели пам’яті нагадували про подвиг Небесної Сотні в місті Атени, повідомляє Українська недільна школа при товаристві "Українсько-Грецька Думка".

У Варшаві акція пройшла за участю українських дипломатів та представників української громади Польщі, передає кореспондент Укрінформу. https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/posts/3791657260955272

“У День Героїв Небесної Сотні вшановуємо пам'ять, велику людську, громадянську і національну відвагу, самовідданість, силу духу, стійкість і жертовність загиблих учасників Революції Гідності - сучасних борців за свободу України та гідність її народу. Вони - віддали своє життя за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України. Ми - не маємо права забути!”,- наголосили в українському диппредставництві з цього приводу.

Своїх ангеликів виготовили і в Гамбургу. https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%96

Як повідомляє Генеральне Консульство України в Гамбурзі, у приміщенні дипустанови своїх ангеликів пам’яті вирізали троє маленьких україночок.

«Вони пам‘ятають, як відвідували в Києві стіну з фотографіями Героїв Небесної Сотні.

Герої не вмирають!», - зазначили в диппредставництві.

Українці Будапешту також долучилися до «тихої» акції. Активісти Української асоціації «Єдність» разом із дітками створили витинанки як символ загиблих за Україну.

«Про трагічні події на Майдані дуже важко донести саме дітям. Нам необхідно керувати дуже тяжкими емоціями. Спілкуючись з дітьми на цю тему, ми зобов'язані передавати відомості та факти про надзвичайно трагічну подію в історії України», - зазначили активісти організації. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=jednisty&set=a.251339796488975

У Норвегії до акції пам’яті долучилися Посольство України в Норвегії, українська громада та учні українських шкіл Норвегії.

https://www.facebook.com/UKRinNOR

Паперових ангеликів у пам'ять про подвиг Героїв Небесної Сотні вивісили у своїх домівках і СУМівці Нью-Джерзі.

«В цьому році ми всі на карантині, тому діти з батьками зробили ангеликів вдома», - йдеться в повідомленні Спілки Української Молоді у США.

https://www.facebook.com/groups/428744938456798/permalink/428779165120042/

У Брюсселі також «віддали шану відвазі, силі духу та самопожертві» Героїв Небесної Сотні, приєднавшись до тихої акції "Ангели пам'яті", передає Представництво України при ЄС.

https://www.facebook.com/UkraineEUMission/posts/4095189557160874

Ангелами пам’яті вшанували подвиг Небесної Сотні й у далекій Кенії.

«У серці кожного з нас пам'ять про тих, хто поклав своє життя за нове майбутнє для України. Бережімо здобуте такою високою ціною», - повідомило Посольство України в Кенії.

https://www.facebook.com/UKRinKEN/posts/2803939606494050

Як відомо, 19 лютого в Україні та світі розпочалася тиха акція «Ангели пам’яті» із вшанування Героїв Небесної Сотні, які полягли за українську свободу під час Революції Гідності сім років тому.

Акція полягає в експонуванні у публічному просторі паперових витинанок ангелів – символів українських борців за свободу.