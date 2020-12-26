Українці Угорщини випустили два календарі з малюнками учнів української недільної школи, а також із прикрасами та аксесуарами з українською традиційною вишивкою ручної роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє громадська організація Державне самоврядування українців Угорщини (ДСУУ).

Як зазначається, один із календарів - настільний - на своїх сторінках представляє малюнки вихованців Української недільної школи при ДСУУ.

Інший настінний календар сподобається поціновувачам прикрас та аксесуарів з українською традиційною вишивкою ручної роботи. На сторінках цього календаря представлені роботи бренду NZ Embroidery Embassy, який започаткували дві українки, мама і донька – Зоя та Наталія Кунцевські.

В календарі, зокрема, представлені фотографії прикрас із колекції “Волошкові сни”, “З ніжністю про ніжність”, “Заквітчана”, “На кінчиках пуантів”, “Різні”, “Сокальське відлуння”, “Присвячено Зимі”, “Філософія зеленого”.

Українці Угорщини випустили календарі з національними мотивами

"Схеми, візерунки, орнаменти на їхніх (бренду NZ Embroidery Embassy - ред.) вишитих прикрасах та аксесуарах несуть в собі глибоку історію українських традицій, адже вони підбирають старовинні українські вишивки з різних регіонів України, постійно звертаються до збірки вишивок Олени Пчілки (мати Лесі Українки), до альбому робіт Ксенії Колотило, беруть елементи із родинних рушників, сорочок…", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що календарі вийшли з друку за підтримки Державного самоврядування українців Угорщини та Центру української культури та документації , а їхнім упорядником є активістка діаспори Вікторія Романова.

Читайте також: У Будапешті випустили календар з українськими народними інструментами

Також повідомляється, що Центр української культури та документації невдовзі буде проводити святкову лотерею, переможці якої отримають календар в подарунок.

Фото: Державне самоврядування українців Угорщини