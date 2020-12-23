У Будапешті випустили календар з українськими народними інструментами

Українці Угорщини презентували настінний календар на 2021 рік, на сторінках якого зобразили унікальні українські народні музичні інструменти.

Це вже четвертий український тематичний календар, передає Укрінформ із посиланням на Самоврядування українців Кьобані.

«На сторінках календаря нас чекає знайомство з музичними інструментами, які промовляють голосом України», - йдеться в повідомленні.

#український_календар В Будапешті вийшов друком 4-ий український календар. Тема цього року –українські народні музичні інструменти. Перелік їх величезний. Усвідомлюючи неможливість показати всі, обрали найцікавіші з них: трембіта, басоля, тулумбас, кобза та інші. Характерна #особливість календаря це неймовірні ілюстрації української художниці Корнелії Коляджин. Календар завжди виходить двома мовами, українською та угорською, для того, аби популяризувати українську культуру серед української діаспори Угорщини та угорців. На сторінках календаря, нас чекає знайомство з музичними інструментами, які промовляють голосом України. Щиро дякуємо усім, хто долучився до створення нашого календаря :Українська асоціація "Єдність" , Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine in Hungary Українці Кішпешту / Kispesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat , Óbuda-Békásmegyer Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat #2021рік #зробленозлюбовю 🔺️ Друзі! Цього року також календар можна придбати за символічну ціну, всі кошти підуть на реабілітацію маленького Давидка 🔺️ #творидобро Опубліковано Kőbányai Ukrán Önkormányzat / Самоврядування українців Кьобані Понеділок, 21 грудня 2020 р.

Зазначається, що художниця Корнелія Коляджин проілюструвала календар зображеннями таких старовинних українських музичних інструментів, як трембіта, басоля, тулумбас, кобза та інші.

На кожній сторінці календаря можна прочитати інформацію про відповідний зображений інструмент двома мовами: українською та угорською – «для того, аби популяризувати українську культуру серед української діаспори Угорщини та угорців».

У створенні календаря брали участь такі українські організації як Самоврядування українців Кьобані, Українська асоціація "Єдність", Посольство України в Угорщині, Українці Кішпешту, Óbuda-Békásmegyer Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat.

Як повідомляють організатори випуску календаря, усі кошти від його продажу підуть на благочинність.