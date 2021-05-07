Українки Німеччини представили свої роботи на Великодній виставці в Гамбурзі

З нагоди святкування Великодніх свят Генеральне консульство України у Гамбурзі відкривало групову мистецьку виставку «Хай усім буде писанка», авторками робіт якої є талановиті мисткині з української громади в Німеччині, які представлятимуть свої роботи протягом травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Генконсульство України у Гамбурзі.

Так, свої витвори мистецтва представили Мар’яна Блонська, Інна Василенко, Алла Деркач, Вікторія Клепко, Наталія Костяк, Галина Костяк, Ганна Кушнір, Галина Паненко та Тетяна Чернявська.

«Метою виставки є не лише зосередження на світлому святі Воскресіння Христового, яке споконвіку вельми цінується та вшановується українцями, але й демонстрація місцевій публіці через українську писанку, в якій, як часто зазначають, міститься культурний код українців, багаті традиції нашої Батьківщини та їхні різноманітні креативні прояви», – йдеться в повідомленні.

Зауважується, що спектр виставкових робіт є дуже різноманітним. Писанка проявлятиметься у різних зображеннях і виявах цієї теми – як класично – на яйці, так і у малюнку, з тканини тощо.

У посольстві додали, що в разі відповідного дозволу Сенату Гамбурга відвідати виставку та зблизька оглянути роботи можна буде за попереднім записом. Для реєстрації потрібно надіслати ім'я, прізвище та контактні дані на електронну пошту solomia.kushnir.gku.hh@gmail.com. Охочим буде повідомлено точний час можливого візиту.

Для огляду виставка «Хай усім буде писанка» буде відкритою щосереди з 1 травня до 1 червня 2021 року з 17:00 до 17:40. Вхід вільний.

З огляду на чинні обмеження при реєстрації діятимуть такі правила:

Одноразова кількість відвідувачів – до 8 осіб

Обов’язкова відстань – 2 м

Вхід дозволений лише в FFP2 масці

Наразі виставка та її експонати будуть представлені онлайн у фотоформаті на фейсбук-сторінці Генконсульства. Фотоматеріал опубліковуватиметься в алфавітному порядку прізвищ мисткинь кожен третій день.

Авторки трьох робіт, які здобудуть найбільшу кількість симпатій (Ваших вподобань), отримають відзнаку Генерального консульства України у Гамбурзі.

Голосування відбудеться шляхом збору вподобань (лайків) під записом відповідної мисткині. Враховуватимуться вподобання, набрані з моменту опублікування запису до моменту опублікування наступного (3 дні).

Як повідомляв Укрінформ, в Українській школі «Дивосвіт» в Абу-Дабі, що працює при посольстві України в ОАЕ, з нагоди Великодня відбувся урок з виготовлення крашанок і писанок.

Фото: Генконсульство України в Гамбурзі