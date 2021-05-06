В Українській школі в Абу-Дабі провели урок з виготовлення крашанок і писанок

В Українській школі «Дивосвіт» в Абу-Дабі, що працює при посольстві України в ОАЕ, з нагоди Великодня відбувся урок з виготовлення крашанок і писанок.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в ОАЕ.

«Діти з радістю поринули в оригінальні технології цього давнього українського мистецтва. Писачком і воском створювали візерунки, а потім клали у барвники для надання відповідних кольорів своїм першим писанковим шедеврам», – ідеться в повідомленні.

Також школярів навчали способів отримання природних фарб для писанок. Для сонячного жовтого кольору використали куркуму, а для червоного – лушпиння цибулі.

«Розпис яєчок став для малечі справжнім святом і джерелом світлого життєвого натхнення, як і має бути у Світле Воскресіння Христове», – поділилися в посольстві.

Нагадаємо, українська громада в Абу-Дабі разом з посольством України в ОАЕ долучилися до глобального екологічного проєкту Greening of the Planet «Озеленення планети», зробивши основний акцент на вихованні у дітей шанобливого ставлення до природи.

Фото: посольство України в ОАЕ