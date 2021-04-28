У канадському Лондоні українська громада відзначила роковини аварії на ЧАЕС
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці КУК у Фейсбуці.
Так, отець католицької церкви Христа Царя Ігор Петрик у присутності восьми осіб провів парастас і панахиду.
Також КУК-Лондон надіслала електронною поштою членам української громади інформацію про трагедію.
Крім того, було встановлено Чорний прапор коло українського центру та покладено квіти в знак пам’яті постраждалих під час аварії і її наслідків.
«Чорнобиль – це не лише велика трагедія, а символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків», – наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, Конгрес українців Канади привітав оперативну реакцію Канади та США на стягування Росією своїх військ до кордонів з Україною і порушенням перемир’я на Донбасі та беззастережно засудив ескалацію з боку РФ.
Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес українців заявив, що через 35 років радянська спадщина Чорнобиля продовжує переслідувати Україну – сьогодні країна зіткнулася з новою техногенною екологічною катастрофою, яку так само спричинила Москва.