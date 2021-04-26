СКУ зробив заяву до 35-тих роковин Чорнобильської катастрофи

Світовий конґрес українців заявив, що через 35 років радянська спадщина Чорнобиля продовжує переслідувати Україну – сьогодні країна зіткнулася з новою техногенною екологічною катастрофою, яку так само спричинила Москва.

Як передає Укрінформ, відповідна заява міститься на сайті СКУ.

«Окуповані Росією території Криму та Донбасу є зонами екологічного лиха. Забруднення повітря й ґрунту, витоки хімічних речовин, затоплені шахти та загроза радіоактивного забруднення на Донбасі, забруднення Чорного та Азовського морів – усе це наслідки російської агресії та нехтування людськими життями», – йдеться у заяві.

«Путін приніс «Чорнобилі» до теперішньої Східної України та Криму. Дії Москви знову призвели до гуманітарних та екологічних катастроф, що торкнулися життів мільйонів людей. Це на додаток до війни, яку Путін розв’язав сім років тому, намагаючись відновити гегемонію Москви на пострадянському просторі», – зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

За його словами, так само як радянська влада заперечувала і приховувала те, що сталося в Чорнобилі, Путін бреше і спотворює правду про трагедії та катастрофи, які продовжують відбуватися.

«Ми мусимо викрити велику брехню Путіна», – наголосив Ґрод.

Нагадаємо, Світовий конгрес українців долучився до проєкту творення другої черги музею Голодомору.