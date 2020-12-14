У Спілці українців у Португалії очікують на зміни в становищі до мігрантів після випадку з Гоменюком

Голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха очікує на зміни у становищі мігрантів загалом після розголосу справи про вбивство у березні громадянина України Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона, в чому звинувачують працівників міграційної служби.

Водночас він зауважив для Радіо Свобода, що до цього про випадки насильства щодо українських мігрантів у країні він не чув, передає Укрінформ.

«Офіційно в Португалії мають дозвіл на проживання 32 тисячі українців – такі дані місцевої міграційної служби за 2019 рік називає Садоха. Ще 20 тисяч українців, за його словами, мають громадянство. Про випадки насильства проти українських мігрантів у цій країні він раніше не чув», - йдеться у публікації.

Павло Садоха Голова Спілки українців у Португалії зазначив, що новина про смерть співвітчизника від рук португальських службовців його здивувала, адже Португалія вважається толерантною країною, надто – до українців.

«Зараз вже у зв’язку з розголосом цієї ситуації ми дізнаємося, що до інших емігрантів – з Бразилії, з Африки – такі речі вже застосовувалися, тобто це не перший випадок застосування тортур до мігрантів у центрах тимчасового утримання мігрантів. Але до українців ми такого ще не чули», – каже він.

Садоха зауважив, що близько 5 млн самих португальців зараз живуть і працюють в інших країнах.

Загибель Гоменюка не є свідченням дискримінації конкретно українців, каже Садоха. Втім, він очікує зміни становища мігрантів загалом за наслідками цієї справи.

«Ця справа вже обговорювалася омбудсменом Європейського союзу, відповідними європейськими правозахисними структурами. Це набуло розголосу поза Португалією. Я вважаю, що певні зміни в ставленні до мігрантів, до проблематики трудової міграції будуть», - цитує Радіо Свобода голову Спілки українців у Португалії.

Ігор Гоменюк За його спостереженнями, громадськість вбачає в тому, що сталося, відповідальність МВС, якому підпорядковується Служба у справах іноземців і кордонів. Зокрема, журналісти та громадські організації звернули увагу на роль тих, хто, ймовірно, намагався допомогти інспекторам уникнути відповідальності.

«Посадовці міграційної служби, поліції, медики, які там були, хотіли приховати цей злочин. Вони ж повідомили в посольство, що українець помер внаслідок серцевого нападу, потім хотіли підробити документи аутопсії, просили, щоб подали іншу аутопсію щодо цього, а поліція, яка привезла тіло Ігоря до моргу, сказала, що тіло взагалі знайшли», – розповів Садоха.

11 грудня міністр Едуардо Кабріта передав послу України в Португалії Інні Огнівець листа до дружини Гоменюка Оксани, повідомляє пресслужба посольства України в Португалії. В листі Кабріта «особисто ще раз висловлює глибокі співчуття у зв’язку із смертю її чоловіка та повідомляє про рішення Португальського Уряду взяти на себе відповідальність за виплату компенсації вдові та двом неповнолітнім дітям померлого». Міністр повідомив, що розмір відшкодування та терміни виплат буде визначено Омбудсменом найближчим часом.

Посол України в Португальській Республіці Інна Огнівець (праворуч) із міністром внутрішніх справ Португалії Едуарду Кабрітою (ліворуч)

Як раніше зазначив Садоха, така компенсація є справедливим, хоча й запізнілим рішенням.

«Це справедливо, але це мусило б бути зроблене ще 9 місяців тому», - зазначив голова Спілки українців у Португалії. За його словами, раніше адвокат дружини загиблого Гоменюка вже подав до суду справу про компенсацію в один мільйон євро.

Також голова Спілки українців у Португалії на своїй Фейсбук-сторінці зазначив: «Справа вбиства українця Ігора Гоменюка переросла у політичні партійні війни в Португалії. Завдання громадських організацій - не дати цьому випадку стати лише з’ясуванням політичних стосунків. Ми будемо добиватися реальних змін у ставленні до трудових мігрантів. Фобію про небезпеку від мігрантів потрібно побороти назавжди».

«У зв’язку з великим суспільним резонансом в Португалії щодо подій повязаних з вбиством українця Ігора Гоменюка в аеропорту Лісабона, хотілося би звернутися до української громади в Португалії з проханням розділити нашу справедливу вимогу покарати винних у злочині та добиватися того, щоб подібне більше ніколи не сталося з трудовими мігрантами», - зазначив він, зауваживиши, що мають місце політичні провокації, «які зараз використовуються певними політичними партіями у підготовці до президентських виборів в Португалії 2021 р.», - зазначив Садоха у соцмережі.

Як повідомляв Укрінформ, інцидент із українцем стався ще у березні 2020 року. Тоді 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі він помер в ізоляторі після побиття співробітниками Служби у справах іноземців та кордонів Португалії (SEF). Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, згодом затримали та висунули їм звинувачення у вбивстві.

Суд над інспекторами має розпочатися 20 січня. Однак португальська прокуратура хоче також притягнути до відповідальності ще цілу низку службовців, яких підозрює в спробах приховати злочин.

Уряд Португалії проінформував 10 грудня, що португальська держава виплатить компенсацію родині громадянина України Ігоря Гоменюка. Про це повідомляло RTP із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Португалії Едуардо Кабріта з нагоди Міжнародного дня прав людини. Про рішення португальського уряду щодо виплати компенсації родині загиблого українця також повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері.

Розмір компенсації рада міністрів Португалії доручила визначити уповноваженому з прав людини. Кошти мають бути виплачені родині загиблого українця до початку судового процесу над співробітниками міграційної служби, яких обвинуватили у його смерті. Суд призначено на початок 2021 року.

Спілка українців у Португалії у квітні звернулася до міністра внутрішніх справ країни Едуардо Кабріто з проханням про об’єктивне розслідування вбивства українця в аеропорту Лісабона, в якому підозрюють працівників міграційної служби.

Українці в Португальській Республіці також заявили, що добиватимуться, аби розслідування вбивства українця в аеропорту Лісабона було справедливим.

У жовтні Спілка українців у Португалії виступила з ініціативою назвати центр тимчасового утримання мігрантів в аеропорту Лісабона ім’ям загиблого там українця Ігоря Гоменюка, у вбивстві якого звинувачують працівників міграційної служби. У спілці запропонували підписати відповідну петицію до парламенту Португалії.

Фото: Укрінформ, radiosvoboda.org (Facebook/Oksana Homeniuk), portugal.mfa.gov.ua