Португалія виплатить компенсацію рідним українця, загиблого в аеропорту Лісабона

Уряд Португалії виплатить компенсацію родині громадянина України Ігоря Гоменюка, який помер після затримання в аеропорту Лісабона у березні цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTP із посиланням на заяву португальського міністра внутрішніх справ Едуардо Кабріта з нагоди Міжнародного дня прав людини.

«Те, що сталося 12 березня у державних приміщеннях в аеропорту Лісабона і призвело до смерті громадянина України Ігоря Гоменюка, абсолютно неприйнятно. Це повністю суперечить стандартам прав людини, які Португалія поважає, і яких її служби безпеки та посадовці зобов’язані суворо дотримуватися», - наголосив міністр.

Зазначається, що рада міністрів Португалії доручила уповноваженому з прав людини встановити розмір компенсації. Вона буде виплачена родині загиблого українця до початку судового процесу над співробітниками міграційної служби, яких обвинуватили у його смерті. Суд призначено на початок 2021 року.

Міністр внутрішніх справ Португалії повідомив також, що до квітня 2021 року мають бути встановлені всі обставини трагедії. За його словами, у цьому вже запевнили посла України у Португалії.

Як повідомляв Укрінформ, глава Служби у справах іноземців та кордонів Португалії (SEF) Кріштіна Батоеш подала у відставку на тлі скандалу довкола загибелі українця в аеропорту Лісабона внаслідок побиття правоохоронцями.

У березні 2020 року 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі після затримання він помер. Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, згодом затримали та висунули їм обвинувачення у вбивстві.