Центр тимчасового утримання мігрантів в Лісабоні пропонують назвати ім'ям загиблого українця

Спілка українців у Португалії виступила з ініціативою назвати центр тимчасового утримання мігрантів в аеропорту Лісабона ім’ям загиблого там українця Ігоря Гоменюка, у вбивстві якого звинувачують працівників міграційної служби.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова спілки Павло Садоха на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Вчора у вечірніх новинах показали репортаж про новий центр тимчасового утримання мігрантів в аеропорту Лісабона. Індивідуальні кімнати з новими ліжками, телевізорами, вбиральнями, майже готельні умови. Але, щоб все це змінилося, мусив страшною смертю загинути українець через перевищення службових повноважень працівниками міграційної служби. Друзі, пропонуємо всім небайдужим людям підписати петицію до парламенту Португалії з проханням назвати центр тимчасового утримання міграційної служби в аеропорті Лісабону іменем українця Ігора Гоменюка і розмістити там пам’ятну таблицю з його іменем, фото, причиною і датою смерті. Щоб кожен працівник міграційної служби пам’ятав про свої обов’язки. Щоб кожен мігрант пам’ятав про свої права!», - написав Садоха.

Як повідомлялося, в Португалії наприкінці березня було затримано трьох працівників міграційної служби, підозрюваних у вбивстві в аеропорту Лісабона 40-річного громадянина України Ігоря Гоменюка, який 10 березня намагався в'їхати до Португалії. Було розпочате слідство.

Посольство України в Португалії у березні звернулося до Міністерства закордонних справ країни з нотою щодо сприяння проведенню об’єктивного розслідування загибелі громадянина України.

Спілка українців у Португалії у квітні звернулася до міністра внутрішніх справ країни Едуардо Кабріто з проханням про об’єктивне розслідування вбивства українця в аеропорту Лісабона, в якому підозрюють працівників міграційної служби.

Українці в Португальській Республіці також заявили, що добиватимуться, аби розслідування вбивства українця в аеропорту Лісабона було справедливим.

Президент Володимир Зеленський у травні під час прийняття вірчих грамот у посла Португальської Республіки Антоніу Машаду,зокрема, висловив сподівання на повне та неупереджене розслідування обставин смерті громадянина України Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона та притягнення до відповідальності винних у цій трагедії.