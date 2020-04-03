Діаспора в Португалії звернулася до керівника МВС щодо загибелі українця в аеропорту Лісабона

Спілка українців у Португалії (СУП) звернулася до міністра внутрішніх справ країни Едуардо Кабріто з проханням про об’єктивне розслідування вбивства українця в аеропорту Лісабона, в якому підозрюють працівників міграційної служби.

Лист від імені голови СУП Павла Садохи розміщений на його сторінці у Facebook.

«Ми вдячні за Вашу швидку реакцію на виявлений злочин щодо вбивства українця в аеропорту Лісабона й розпочате кримінальне розслідування. Ми вдячні свідомісті португальських лікарів, які виконали свій професійний і громадський обов’язок. Ми дякуємо журналістам, що не залишили цей випадок поза увагою. Ми дякуємо політичним партіям, що у складний для країни період, пов’язаний з пандемією (COVID-19 – ред.), не залишили поза увагою випадок перевищення повноважень окремих працівників правоохоронних органів. Але ми просимо Вас, пане міністре, приділити особливу увагу для швидкого й об’єктивного розслідування та належного покарання винних у справі вбивства українця», - зазначається в листі.

Водночас, у Спілці висловили стурбованість тим фактом, «що до підозрюваних у наджорстокому вбивстві застосований превентивний захід - домашній арешт з поясненням про карантин через пандемію у в’язницях, коли до десятків іммігрантів з менш важкими злочинами застосувують під час слідства ув’язнення».

«Пане міністре, ми віримо, що справедливий суд над цим злочином позбавить іноземців страху перетинати кордони Португалії», - зазначається в листі.

Як повідомляється, у загиблого українця залишилися дружина і двоє дітей. Зазначається, що рідні загиблого отримали звістку про смерть батька в результаті несподіваної хвороби, і лише за два тижні з новин дізнались, що смерть настала в результаті катувань.

У листі також привертається увага до імміграційних проблем. В СУП нагадали, що два роки тому зверталися до Генерально прокуратури Португалії з фактами існування в соціальних мережах пропозицій про платну допомогу в імміграції до Португалії, але до цього часу не отримали відповіді. «Нерідко в результаті таких послуг іммігранти попадають у дуже складні ситуації і залишаються без засобів на існування чи повернення у країну походження», - зауважили в Спілці, закликавши МВС Португалії приділяти більшу увагу проблемі сприяння нелегальній міграції в країні.

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Як повідомлялося, у Португалії затримали трьох працівників міграційної служби, підозрюваних у вбивстві громадянина України. Слідчі вважають, що вони скоїли вбивство 40-річного українського громадянина, який 10 березня намагався в'їхати до Португалії. Тіло чоловіка виявили в одному з приміщень аеропорту Лісабона.

Фото: portuguese-american-journal.com