Посольство звернулося до МЗС Португалії з нотою щодо розслідування загибелі українця
Укрінформ
Посольство України в Португалії звернулося до Міністерства закордонних справ країни з нотою щодо сприяння проведенню об’єктивного розслідування загибелі громадянина України.
Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.
«Посольство України в Португалії відреагувало на інформацію, викладену в сюжеті TVI24 (https://bit.ly/39sVf9K) щодо громадянина України та негайно звернулося до Міністерства закордонних справ Португалії вербальною нотою з проханням сприяти проведенню об’єктивного, безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого розслідування зазначеної справи», - йдеться у дописі.
Як повідомляли СМІ Португалії та місцева українська діаспора, інспекторів міграційної служби Португалії підозрюють у вбивстві громадянина України.
Фото: Укрінформ, Facebook