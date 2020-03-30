В аеропорту Лісабона через дії міграційної служби загинув українець - діаспора

У Португалії громадянин України помер під час приступу епілепсії після того, як працівники міграційної служби застосували проти нього фізичну силу, вдягнули кайданки і покинули самого у приміщенні.

Про це на своїй сторінці у Facebook 30 березня написав голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

«Інспекторам міграційної служби Португалії загрожує до 25 років позбавлення волі за вбивство громадянина України, який приїхав до Португалії в пошуках праці. В аеропорту Лісабона йому було відмовлено у в’їзді до Португалії з незрозумілих поки що причин. Після вимог пояснити ситуацію йому надягнули кайданки і проти нього була застосована фізична сила. В такому стані (кайданках) його залишили одного в кімнаті, де з ним стався приступ епілепсії, в результаті чого наступила смерть», – зазначає голова Спілки українців у Португалії.

За словами Садохи, трагедія сталася 11 березня. Про те, що трапилося, 29 березня повідомили також місцеві ЗМІ.

«Ми будемо звертатися до адвоката для контролю над цією справою», - зазначив Павло Садоха в коментарях.