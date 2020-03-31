Трьох офіцерів міграційної служби Португалії затримали за підозрою в убивстві українця
Про це повідомляє поліція Португалії.
"Судова поліція у співпраці міграційною службою та прикордонниками знайшла та затримала трьох чоловіків, 42, 43 та 47 років, яких обгрунтовано підозрють у вбивстві", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що затримані є працівниками міграційної служби. Слідчі вважають, що вони скоїли вбивство 40-річного українського громадянина, який 10 березня намагався без законних підстав в'їхати до Португалії. Тіло чоловіка виявили в одному з приміщень аеропорту Ліссабона.
Раніше голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха написав у Facebook, що у Португалії громадянин України помер під час нападу епілепсії, коли працівники міграційної служби застосували проти нього фізичну силу, одягнули на нього кайданки і покинули самого у приміщенні.