Трьох офіцерів міграційної служби Португалії затримали за підозрою в убивстві українця

У Португалії затримано трьох працівників міграційної служби, підозрюваних у вбивстві громадянина України.

Про це повідомляє поліція Португалії.

"Судова поліція у співпраці міграційною службою та прикордонниками знайшла та затримала трьох чоловіків, 42, 43 та 47 років, яких обгрунтовано підозрють у вбивстві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затримані є працівниками міграційної служби. Слідчі вважають, що вони скоїли вбивство 40-річного українського громадянина, який 10 березня намагався без законних підстав в'їхати до Португалії. Тіло чоловіка виявили в одному з приміщень аеропорту Ліссабона.

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Раніше голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха написав у Facebook, що у Португалії громадянин України помер під час нападу епілепсії, коли працівники міграційної служби застосували проти нього фізичну силу, одягнули на нього кайданки і покинули самого у приміщенні.