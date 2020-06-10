Діаспора в Португалії добиватиметься справедливого розслідування вбивства українця

Українці в Португальській Республіці добиватимуться, аби розслідування вбивства українця в аеропорту Лісабона в березні цього року було справедливим.

Про це написав голова Спілки українців у Португалії (СУП) Павло Садоха на своїй сторінці у Facebook.

«Ми всі, українці, португальці і всі мігранти, що живуть в Португалії, шоковані тим, що сталося, і будемо добиватися справедливого розслідування», - зазначив голова СУП.

Він повідомив, що у зв’язку з вбивством українця до спілки надійшли сотні листів від португальців зі словами жалю та підтримки, а також від бразильців, від організацій солідарності.

Павло Садоха зауважив, що випадки поліцейського свавілля та зловживання службовим становищем у різних сферах трапляються у багатьох країнах світу. «Злочини перевищення влади чи використання службового становища не мають кордонів і національностей. Суспільний резонанс на такі злочини є надважливим. Це будує правову державу, це змушує бути відповідальними всім членам суспільства», - написав голова СУП.

Він зазначив, що сам є іммігрантом, який вже двадцять років живе у Португалії, і добре знає, що переживають ті, хто їде шукати роботу за кордоном. Будучи мігрантами, представники різних національностей (у тому числі й українці), що шукають у світі можливостей чесно працювати, часто мусять терпіти несправедливе ставлення до себе.

Водночас Павло Садоха висловив переконання, що «суспільну думку щодо феномену імміграції і пов’язаних з цим правових та соціальних проблем ми не змінимо трощенням магазинів і підпалами автівок», маніфестаціями чи відповіддю насильством на насильство.

Як зазначив Садоха, у якості нагадування португальським службовцям про вбивство українця в аеропорту Лісабона місцеві українці надрукують його фото і покладуть поряд зі своїми ідентифікаційними документами. «Щоб кожного разу, коли перетинатимемо кордон чи відвідуватимемо міграційні служби, нагадувати службовцям, що сталося 12 березня 2020 року в аеропорті Лісабона», - зазначив голова СУП.

У коментарях до допису він додав, що не тільки українська громада і Посольство України в Португалії висловили тверду реакцію на вбивство українця. «Самі португальці вимагають повного розслідування цієї справи, яка вже окремо заслуховувалася у Португальському парламенті. Міністр внутрішніх справ Португалї публічно вибачився перед родиною і українською громадою за своїх підлеглих». Зараз триває розслідування.

Як повідомлялося, у Португалії наприкінці березня було затримано трьох працівників міграційної служби, підозрюваних у вбивстві громадянина України.

«Судова поліція у співпраці міграційною службою та прикордонниками знайшла та затримала трьох чоловіків, 42, 43 та 47 років, яких обгрунтовано підозрють у вбивстві», - йшлося у повідомленні поліції Португалії.

Зазначалося, що затримані є працівниками міграційної служби. Слідчі вважають, що вони скоїли вбивство 40-річного українського громадянина, який 10 березня намагався в'їхати до Португалії. Тіло чоловіка виявили в одному з приміщень аеропорту Лісабона.

Посольство України в Португалії у березні звернулося до Міністерства закордонних справ країни з нотою щодо сприяння проведенню об’єктивного розслідування загибелі громадянина України.