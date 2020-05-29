Зеленський прийняв вірчі грамоти у чотирьох послів

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Туркменістану, Палестини, Португальської Республіки та Азербайджану.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Президента.

Зазначається, що під час зустрічі з послом Туркменістану Тойли Атаєвим глава держави привітав його з початком місії в Україні та висловив переконання, що обидві сторони здійснюватимуть дієві кроки для подальшого розвитку українсько-туркменської взаємовигідної співпраці.

Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів / Фото: Офіс Президента

"Співрозмовники відзначили зацікавленість України й Туркменістану в інтенсифікації політичного, торговельно-економічного та культурно-гуманітарного співробітництва між двома країнами. Окрему увагу було приділено зміцненню кооперації у будівельній галузі. Президент України висловив сподівання, що поширення COVID-19 не стане на заваді планам з активізації двостороннього діалогу, і передав запрошення президенту Туркменістану Гурбангули Бердимухамедову відвідати Україну з візитом", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час зустрічі з новопризначеним послом Палестини в Україні Гашемом Хасаном Даджані співрозмовники обговорили сучасний стан і перспективи двосторонніх відносин, наголосивши, зокрема, на важливості подальшого розширення торговельно-економічного співробітництва між двома країнами.

"Володимир Зеленський підтвердив готовність України залишатися провідним постачальником продовольчих товарів та аграрної продукції на палестинський ринок. Сторони із задоволенням відзначили успішний розвиток співпраці в галузі освіти, вагомий внесок України у підготовку національних кадрів для Палестини", - йдеться у повідомленні.

У розмові з послом Португальської Республіки Антоніу Машаду Зеленський подякував за послідовну підтримку Португалією суверенітету й територіальної цілісності України та санкційної політики ЄС щодо РФ.

Глава держави відзначив, що Португалія є важливим партнером України у межах взаємодії з ЄС і НАТО й висловив сподівання на результативну співпрацю з португальським головуванням у Раді ЄС у першому півріччі 2021 року.

Зеленський підкреслив потенціал для нарощення двосторонньої співпраці, зокрема в торговельно-економічній сфері. Було висловлено сподівання, що Українсько-португальська спільна комісія з економічного співробітництва продовжить роботу, щойно умови це дозволятимуть.

Повідомляється також, що сторони відзначили важливу роль, яку відіграє українська громада в Португалії у розбудові відносин між двома країнами. Глава держави високо оцінив взаємодію з португальською стороною у забезпеченні культурних потреб української громади в Португалії. Зеленський також висловив сподівання на повне та неупереджене розслідування обставин смерті громадянина України Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона та притягнення до відповідальності винних у цій трагедії.

Крім того повідомляється, що Зеленський привітав Посла Азербайджану в Україні Ельміру Ахундову з початком її роботи в нашій країні. Глава держави відзначив динаміку й практичне наповнення українсько-азербайджанського стратегічного партнерства. Він високо оцінив дружній жест президента Азербайджану Ільхама Алієва та всього азербайджанського народу щодо наданої Україні 21 травня 2020 року гуманітарної допомоги для подолання пандемії коронавірусу.

Глава держави підкреслив традиційно результативну взаємодію України та Азербайджану на міжнародній арені, а також відзначив необхідність надання додаткового імпульсу для співпраці двох держав у форматі ГУАМ.

Зазначається також, що під час зустрічі сторони наголосили на важливості подальшого посилення торговельно-економічної та інвестиційної складових двостороннього співробітництва, зокрема шляхом практичної реалізації інвестиційних проєктів в Україні за участю азербайджанського бізнесу.