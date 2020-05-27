Зеленський хоче "вдихнути нове життя" в ГУАМ
Про це він заявив під час телефонної розмови з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, повідомляє пресслужба глави Української держави.
"ГУАМ можна зробити серйозним союзом та об’єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань. Нам потрібно вдихнути нове життя в цю організацію", - сказав Зеленський.
Співрозмовники також обговорили перебіг виконання низки масштабних проєктів, які реалізуються в Україні за участі азербайджанських інвесторів.
Зеленський висловив переконання, що з очікуваним завершенням карантинних обмежень в Україні та Азербайджані буде відновлено традиційно високу динаміку двостороннього політичного діалогу й торговельно-економічної співпраці.
Президент України подякував Президенту Азербайджану за надання Україні гуманітарної допомоги.
У розмові з @presidentaz подякував за гуманітарну допомогу для боротьби з #COVID19. Обговорили низку масштабних проектів, які реалізуються в Україні за участі азербайджанських інвесторів. Для торговельно-економічної співпраці нам потрібно вдихнути нове життя в @GUAMSecretariat.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 27, 2020
Крім того, під час розмови було домовлено про подальшу координацію зусиль у питанні подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.
На завершення розмови Президент України висловив щирі привітання азербайджанському колезі з завершенням священного для всіх мусульман місяця Рамазану та передав найкращі побажання азербайджанському народу з нагоди загальнонаціонального свята – Дня Республіки.
Як відомо, Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ — регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії. України, Азербайджану та Молдови.
Як повідомлялося, Азербайджан надав Україні 23 тонни гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, у тому числі медичні маски, захисні костюми, термометри, дезінфектори та інше медобладнання. Літак з вантажем прибув до "Борисполя" 21 травня.
Фото: Офіс Президента