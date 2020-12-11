Голова Спілки українців у Португалії про компенсацію родині загиблого Гоменюка: Це справедливо

Голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха назвав справедливим, хоча й запізнилим рішення португальського уряду про виплату компенсації родині громадянина України Ігоря Гоменюка, у вбивстві якого звинувачують працівників міграційної служби.

Про це Садоха сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу.

«Це справедливо, але це мусило б бути зроблене ще 9 місяців тому», - зазначив голова Спілки українців у Португалії.

Він додав, що розмір компенсації визначить обудсмен Португалії. Окрім того, за словами Садохи, раніше адвокат дружини загиблого Гоменюка вже подав до суду справу про компенсацію в один мільйон євро.

Голова Спілки українців у Португалії зауважив, що «з часу виявлення злочину щодо українця, ніхто з високих урядовців не вибачився перед дружиною загиблого Ігора Гоменюка», яка, у свою чергу, «мусила заплатити більш ніж 2 тис євро, щоб привезти капсулу з прахом чоловіка на батьківщину».

Як зазначив Садоха, «під тиском громадськості, журналістів, політичних партій випадок із жорстоким вбивством Ігора Гоменюка трьома інспекторами міграційної служби набрав найвищого рівня політичного скандалу в Португалії».

«Позавчора (9 грудня – ред.) у відставку подала директор міграційної служби Христина Гатоеш. На наступний вівторок до парламенту викликають міністра внутрішніх справ, якого звинувачують у політичній відповідальності за те, що сталося (йдеться мова не тільки про вбивство, але й про спробу його приховати те, що сталося, керівниками правоохоронних служб)», - розповів голова Спілки українців у Португалії.

На думку Спілки українців у Португалії, відставка Гатоеш - правильний крок, адже вона є відповідальною за те, що сталося, і раніше визнала, що її підлеглі застосовували тортури до затриманих мігрантів. Садоха також додав: «Ще однією реакцією міністерства внутрішніх справ Португалії на подію є суттєва реструктуризація міграційної служби. Зокрема, розподіл функцій інспекторів, які відтепер не будуть мати поліційні повноваження (застосування сили і кайданків)».

Кірм того, зазначив Садоха, президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза «висловив занепокоєння щодо можливих систематичних випадків застосування тортур щодо мігрантів працівниками міграційної служби».

Єдиний «умовний позитив» з цієї історії, на думку Садохи, - це те, що «все-таки в Португалії діє «четверта влада» (журналісти), які не дають таким випадкам бути забутими».

Також голова Спілки українців у Португалії зазначив на своїй Фейсбук-сторінці: «справа вбиства українця Ігора Гоменюка переросла у політичні партійні війни в Португалії. Завдання громадських організацій - не дати цьому випадку стати лише з’ясуванням політичних стосунків. Ми будемо добиватися реальних змін у ставленні до трудових мігрантів. Фобію про небезпеку від мігрантів потрібно побороти назавжди».

Як повідомляв Укрінформ, інцидент із українцем стався ще у березні 2020 року. Тоді 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі він помер в ізоляторі після побиття співробітниками Служби у справах іноземців та кордонів Португалії (SEF). Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, згодом затримали та висунули та їм звинувачення у вбивстві.

Уряд Португалії проінформував 10 грудня, що португальська держава виплатить компенсацію родині громадянина України Ігоря Гоменюка. Про це повідомляло RTP із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Португалії Едуардо Кабріта з нагоди Міжнародного дня прав людини. Про рішення португальсьуого уряду щодо виплати компенсації родині загиблого українця також повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері.

Розмір компенсації рада міністрів Португалії доручила визначити уповноваженому з прав людини. Кошти мають бути виплачені родині загиблого українця до початку судового процесу над співробітниками міграційної служби, яких обвинуватили у його смерті. Суд призначено на початок 2021 року.

Спілка українців у Португалії у квітні звернулася до міністра внутрішніх справ країни Едуардо Кабріто з проханням про об’єктивне розслідування вбивства українця в аеропорту Лісабона, в якому підозрюють працівників міграційної служби.

Українці в Португальській Республіці також заявили, що добиватимуться, аби розслідування вбивства українця в аеропорту Лісабона було справедливим.

У жовтні Спілка українців у Португалії виступила з ініціативою назвати центр тимчасового утримання мігрантів в аеропорту Лісабона ім’ям загиблого там українця Ігоря Гоменюка, у вбивстві якого звинувачують працівників міграційної служби. У спілці запропонували підписати відповідну петицію до парламенту Португалії.

Представник португальської Amnesty International Педро Нето зазначив, що інцидент з громадянином України - не поодинокий випадок, і раніше також траплялися ситуації неналежного поводження з іноземцями, що прибувають до Португалії. На його думку, для вирішення питання потрібно краще дбати про підготовку співробітників прикордонної служби.