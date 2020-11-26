В уряді Буенос-Айреса висловили підтримку українцям світу у вшануванні 87-х роковин Голодомору

В уряді Буенос-Айреса висловили підтримку українській спільноті в світі з нагоди відзначення 87-х роковин Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Відповідний лист, надісланий на ім'я президента Світового конґресу українців (СКУ) Павла Ґрода, розміщений на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ми, Секретаріат з прав людини і культурної різноманітності та генеральний директор Департаменту громад уряду Буенос-Айреса, звертаючись до Вас та конґресу, хочемо висловити нашу підтримку українській спільноті в цілому світі з приводу такої важливої дати", - йдеться у листі.

"Рана Голодомору продовжує боліти - у жертв і в загальнолюдській громадській свідомості, яка вимагає справедливості. Тому в ці 87-мі роковини геноциду українського народу ми хочемо вшанувати загиблих, тих, хто вижив, і всю українську громаду світу", - зауважується в листі.

Як зазначається, вшановуючи щороку жертв Голодомору, "ми також віддаємо шану людям, які вижили, які так наполегливо боролися, щоб зберегти пам'ять про події і передати правду майбутнім поколінням. Їхня відвага нагадує нам, що ми ніколи не повинні змирятися з підкоренням державою людей, якими б не були причини цього".

"Знаходячись у місті Буенос-Айрес, знати, що деякі вцілілі знайшли своє майбутне тут, примножує нашу відданість всій українській діаспорі. Для них ми продовжуємо невпинно працювати, щоб створити простори для роздумів та зберегти пам'ять. Тому що тільки через них ми зможемо перенести в сьогодення ті факти минулого, долучити їх і зрозуміти їхні масштаби", - зауважується в листі.

У свою чергу, в СКУ подякували владі міста Буенос-Айрес за підтримку українців у вшануванні 87-ї річниці Голодомору. "Аргентина визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні актом геноциду на регіональному та муніципальному рівні. СКУ продовжує працювати над визнанням Голодомору геноцидом в усьому світі. Україна пам’ятає. Світ визнає!", - зазначили в Світовому конґресі українців в Фейсбуці.

Як повідомлялося, День пам'яті жертв голодоморів вшановується в Україні у четверту суботу листопада. Цьогоріч він припадає на 28 листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.

Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців