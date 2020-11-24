Українців Угорщини закликають запалити Свічу Пам’яті 28 листопада

Державне самоврядування українців Угорщини (ДСУУ) закликає співвітчизників вшанувати 28 листопада жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні та запалити Свічу Пам’яті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ДСУУ в Фейсбуці.

«Запаліть Свічу Пам’яті 28 листопада о 16-й годині, де б ви не були в цей час, в пам’ять невинних жертв Голодомору 1932-33 років в Україні», - закликали в ДСУУ.

В Державному самоврядуванні українців Угорщини також запросили усіх, хто має можливість (і якщо не буде запроваджено комендантської години через коронавірус), приходити 28 листопада до будапештського меморіального знаку жертвам Голодомору (V-й район, площа Петефі) між 16:00 і 16:30, дотримуючись правил безпеки, і запалити Свічу Пам’яті.

В ДСУУ нагадали необхідність бути в масці та уникати скупчення людей і зазначили, що забезпечать свічки для всіх на місці.

«Якщо ж ви не маєте можливості прийти особисто, то запаліть свічку у вашому вікні і пришліть нам фотографію або викладіть на вашу Фейсбук-сторінку. Вшануймо пам’ять невинних жертв Голодомору! Ми пам’ятаємо. Ми – сильні», - зазначили в Державному самоврядуванні українців Угорщини.

Як повідомила у відеоролику керівниця Центру української культури та документації в Угорщині Вікторія Бернат, 29 листопада відбудеться літургія українською мовою, яку проведе душпастир для українців Угорщини отець Дамян Габорій (УГКЦ).

Як повідомлялося, «Запали свічку» — загальнонаціонально-міжнародна акція, яка відбувається щорічно у День пам'яті жертв Голодомору, тобто у 4-ту суботу листопада. Традиційно о 16:00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня як в Україні, так і в багатьох країнах світу.

Ввести традицію запалювати свічку запропонував американський та український історик, дослідник Голодомору в Україні Джеймс Мейс у 2003-му році. Акція «Свіча Пам'яті» має на меті нагадати всім українцям, як важко було пережити жертвам Голодоморів голодні й холодні зимові ночі 1933 року.

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День пам’яті жертв голодоморів - щорічний національний пам'ятний день в Україні. Цьогоріч він відзначатиметься 28 листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.

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Світовий конґрес українців (СКУ) опублікував календар онлайн-заходів, які проводитимуть світові українські громади, віддаючи шану жертвам Голодомору.

Фото: Укрінформ, ukrajinci.hu

Відео: ukrajinci.hu