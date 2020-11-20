«Аукціон добра» для допомоги сиротам і малозабезченим дітям в Україні стартував у Канаді

Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля» та онлайн-спільнота Ukrainians in Toronto розпочали благодійний збір коштів для дітей-сиріт і малозабезпечених родин в Україні.

В рамках ініціативи відбудуться дві події - «Аукціон добра» та благодійний розпродаж, передає Укрінформ з посиланням на сторінку заходу в Фейсбуці.

«МОУГ «Четверта хвиля» та онлайн-спільнота Ukrainians in Toronto запрошують вас взяти участь у благодійному зборі коштів для дітей, що живуть в Україні. Митці та бізнесмени громади подарували товари і сертифікати на свої послуги, які на вихідних 20 - 22 листопада будуть розіграні у форматі аукціону. Усі зібрані на продажу лотів гроші підуть на закупи та транспортування подарунків до Дня Святого Миколая та наступних свят дітям у сиротинцях і малозабезпечених родинах в Україні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в п’ятницю вранці будуть опубліковані всі лоти на сторінці аукціону, і протягом 20-22 листопада можна буде брати участь у торгах та робити свої ставки у коментарях. У понеділок, 23 листопада, будуть оголошені переможці торгів.

Крім того, від 23 листопада та до Дня Святого Миколая 19 грудня триватиме благодійний розпродаж у групі Bazaar in Ukrainian Toronto. Будь-хто може долучитися до збору грошей, виставивши у групі Bazaar in Ukrainian Toronto свої товари з позначкою #АукціонДобраТоронто - це означає, то виручені від цього продажу кошти йтимуть у скриньку зборів.

Більше деталей про обидві події публікуватимуться в соцмережі.

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Як повідомлялося, МОУГ «Четверта хвиля» раніше в листопаді оголошувала благодійну акцію «Святий Миколай - дітям України» зі збору речей дітям з нужденних сімей та в дитячі будинки в Україні.

Фото: Ukrainians in Toronto в Фейсбуці