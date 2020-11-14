В Лос-Анджелесі вшанували пам'ять жертв Голодомору

День пам’яті до 87-ї річниці вшанування жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні провели українці Південної Каліфорнії.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Укрінформ.

«В Українському культурному осередку Лос-Анджелеса звучить молитва. Сюди прийшли діаспоряни та американці українського походження, які хочуть нагадати світу слово «Голодомор». Серед них велика частина тих, чиї батьки ще пам’ятають жахи 1322-33 років», - йдеться у відео.

Співорганізаторка заходу Юлія Маклз: «Це я ніколи не забуду, бо я, коли була маленька, слухала, як мої батьки говорили про це»

Інша співоганізаторка Люда Вусик розповідає: часто питала маму, чтому вона не розповідала про Голодомор, і мама їй відповідала, що боялася. «Бабуся робила затірку: в киплячу воду кидали траву, муку розводили водою і такими цівками додавали в казанок, і на цьому вони вижили», - зазначила Вусик.

Ці дві жінки з 1986 року є співорганізаторками Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні, та цього року вшанування 87-ї річниці трагедії вперше пройшло онлайн.

На сцені виступила обмежена кількість людей. Ведучі зачитували прізвища померлих українських емігрантів.

«Ми збеігаємо списки, щоб ми не забули про тих людей. Вони дуже важливі, вони жили на цім світі, спілкувалися з нами, вони були, і ми не можемо про них забути. Це люди, які пережили Голодомор, пережили війну і нарешті приїхали сюди, до Південної Каліфорнії», - розповіла наступна співорганізаторка заходу Люба Кеске.

У пам’ятному заході також взяли участь представники місцевого Пласту.

Режисер-постановник та співорганізатор заходу Юрій Вигінний, що народився в родині українських емігрантів у Чикаго і давно працює у лос-анджелеській індустрії кіно, вважає, що тема Голодомору є недостатньо розкритою у світі.

Він вважає, що цілий світ має знати про наших предків, та зауважив на важливості того, щоб кожен міг розповісти свою особисту історію і ми всі разом спілкувалися.

День пам’яті до 87-ї річниці вшанування жертв Голодомору в Україні завдяки онлайн-формату могла подивитися діаспора не лише Південної Каліфорнії, а й цілого світу.

Як повідомляв Укрінформ, в США до 15 листопада триває онлайн-виставка «Holodomor: A Remembrance» («Голодомор: пам’ять») американської художниці українського походження Лідії Боднар-Балагутрак, присвячена вшануванню пам’яті загиблих від штучного голоду в 1932-33 роках в Україні.

Пам’ять жертв Голодомору вшанували українці штату Нью-Йорк під час панахиди, що відбулася 8 листопада.

У столиці США Вашингтоні 7 листопада відзначили 5-річчя відкриття Меморіалу жертвам Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в Україні.

27 листопада Міжнародний координаційний комітет у справі Голодомору Світового конґресу українців (СКУ) проведе віртуальний захід до 87-ї річниці Голодомору та представить унікальний проєкт - «Мережу нащадків».

СКУ також закликає всіх українців та друзів України підтримати кампанію з включення терміну Голодомор (HOLODOMOR) в усі основні словники англійської мови та підписати відповідну петицію.

Як повідомлялося, День пам’яті жертв голодоморів - щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. Цьогоріч він відзначатиметься 28 листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

Відео: Голос Америки