Віртуальна виставка української мисткині зі США вшановує жертв Голодомору

В США триває онлайн-виставка «Holodomor: A Remembrance» («Голодомор: пам’ять») американської художниці українського походження Лідії Боднар-Балагутрак, присвячена вшануванню пам’яті загиблих від штучного голоду в 1932-33 роках в Україні.

Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Вшановуючи пам’ять жертв Голодомору, віртуальне слайдшоу представляє 26 робіт американської художниці українського походження Лідії Боднар-Балагутрак з Г’юстона (США), виконаних у змішаній техніці й представлених як виставка в одному місці», - йдеться на одному зі слайдів відео.

Організатором віртуальної виставки, що триватиме до 15 листопада, виступив Союз українок Америки (СУА).

«Моє мистецтво втрати і пам’яті є відповіддю на геноцид радяньского режиму по відношенню до українського народу та відображає моє спадкове коріння. Мільйони заигнули під час організованого Сталіним голоду в Україні в 1932-33 роках. Поєднуючи зображення жертв Голодомору з образами на іконах, я вшанувала їх», - зазначила мисткиня.

Як зазначається, Лідія Боднар-Балагутрак народилася і виросла в Клівленді (США), згодом перебралася до Г’юстона.

Уперше відвідала Україну в 1991 році, за 5 років побувала в Чорнобилі. Ці подорожі стали поворотним моментом у світогляді та творчості мисткині.

У 2021-2022 рр. у Львівському національному музеї заплановане відкриття персональної виставки робіт Лідії Боднар-Балагутрак. Упродовж року експозиція, як планується, побуває в Чернівцях, Луцьку, Києві та Харкові.

Як повідомлялося, День пам'яті жертв голодоморів — щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

Фото: Укрінформ, UNWLA - Ukrainian National Women's League of America, Inc.

Відео: Sergiy Butenko