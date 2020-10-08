Українські студії в Кембриджському університеті розпочинають курси української мови

Українські студії в Кембриджському університеті (Cambridge Ukrainian Studies, CUS) сьогдні розпочинають безкоштовні курси української мови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці студій в Фейсбуці.

«Безкоштовні та доступні для широкої університетської спільноти: відкриті курси з української мови, які проводитиме викладач української на факультеті сучасної та середньовічної мови та лінгвістики в Департаменті славістики Кембриджського університету Андрій Смицнюк», - йдеться у повідомленні.

Для тих, хто не має попереднього досвіду вивчення слов'янських мов (Elementary A), заняття проодитимуть по четвергах о 15:00 за місцевим часом.

Ті, хто має такий досвід (Elementary B), займатимуться по четвергах о 16:00.

Студенти з більш високими рівнями володіння мовою (Intermediate та Advanced) навчатимуться по п’ятницях о 15:00 та 16:00 відповідно.

Усі заняття відбуватимуться онлайн і стартують 8 жовтня.

Зареєструватися можна, написавши на електронну пошту slavonic@mml.cam.ac.uk .

Як повідомляв Укрінформ, Українські студії в Кембриджському університеті організували у вересні безкоштовний вступний курс з української мови.

У рамках курсу в CUS запропонували серію безкоштовних вебінарів, під час яких викладач мови в Кембриджському університеті Андрій Смицнюк мав познайомити їх учасників з українською мовою.

Українські студії в Кембриджському університеті — програма Департаменту славістики Кембриджського університету, спрямована на сприяння вивченню України у Сполученому Королівстві та за його межами. Програма створена для поглиблення громадського розуміння України та просування свіжих, інноваційних підходів до дослідження найбільшої країни в Європі з багатою історичною, мовною і культурною спадщиною.

Хоча основна увага приділяється літературі та культурі України, українські студії спрямовані на вивчення понять географічних кордонів і сприяння живому обміну між митцями, вченими, політиками і широкою громадськістю, а також між вищими навчальними закладами в Україні, Європі та Північній Америці.

Українські студії в Кембриджському університеті було зроблено постійною програмою в 2010 році.

Фото: Cambridge Ukrainian Studies