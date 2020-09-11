Український центр в Кембриджському університеті запрошує на серію мовних вебінарів

Українські студії в Кембриджському університеті (Cambridge Ukrainian Studies, CUS) запрошують на безкоштовний вступний курс українською мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

У рамках курсу в CUS пропонують серію безкоштовних вебінарів, які познайомлять їх учасників з українською мовою.

Викладач мови в Кембриджському університеті Андрій Смицнюк (Andrii Smytsniuk) проведе вступні уроки української мови, які охоплюватимуть кілька основних тем.

Розпочне серію вебінар, присвячений темі «Мене звати…». Заняття пройде 17 вересня о 17:00 за місцевим часом, під час якого учасників вебінару навчатимуть, як представити себе і запитати ім’я в іншої особи. Урок також охопить іменники, що позначають основні професії або род занять.

У четвер, 24 вересня о 17:00 за Лондоном відбудеться другий вебінар на тему «Числа. Скільки тобі років?».

Третій вебінар, присвячений темі «Національності. Звідки ти?», відбудеться 1 жовтня о 17:00. Окрім того, як поставити запитання «Звідки ти?» українською мовою, учасники дізнаються назви різних країн українською. Відбудеться коротке підбиття підсумків попередніх уроків.

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Як зазначається, охочі записатися на заняття, повинні володіти базовими знаннями українського алфавіту та знати кілька основних фраз українською мовою. Ці основні навички є предметом двох попередніх вебінарів CUS, які викладав Андрій Смицнюк. Вони доступні для огляду за посиланнями:

- український алфавіт: https://youtu.be/RYLGWNa0kkE,

- Основні фрази українською мовою: https://youtu.be/iJUOyVBVqZQ.

Реєстрація за посиланням: https://zoom.us/webinar/register/WN_Ej5Rs0BeQGiwUqwmqHuoXA.

Українські студії в Кембриджському університеті (Cambridge Ukrainian Studies, CUS) – академічний центр при Кембриджського університету, мають на меті сприяти вивченню України у Великій Британії та за її межами, зазначається на сайті CUS. «Українські студії прагнуть поглибити суспільне розуміння України та просувати новітні, інноваційні підходи до досліджень найбільшої країни Європи, важливого перехрестя між Сходом та Заходом з багатим історичним, мовним та культурним спадком», - йдеться на сайті.

Як зазначається, основну увагу в CUS приділяють літературі та культурі України, проте Українознавчі студії намагаються дослідити - і кинути виклик - загальноприйнятим уявленням про дисциплінарні та географічні кордони та сприяти жвавому обміну між художниками, науковцями, політиками та широкою громадськістю, а також між вищими навчальними закладами України, Європи та Північної Америки.

Фото: Cambridge Ukrainian Studies