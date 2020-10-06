Освітяни України та діаспори говоритимуть на вебінарі про навчання в умовах пандемії

Громадська орагнізація «Україна-2050» проведе у вівторок вебінар на тему: «Освіта в умовах пандемії: Перечекати чи прорватися у майбутнє?».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті оргнаізації.

У заході анонсована участь першої заступниці міністра охорони здоров’я України Ірини Садов'як; проректорки з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, міністерки освіти та науки України (2016-2019 рр.), кандидатки педагогічних наук Лілії Гриневич; завідувачки кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, голови Львівського осередку громадської організації «Справа Кольпінга в Україні», докторки психологічних наук, професорки Катерини Островської; голови паризького відділення Малої Академії літератури і журналістики, координаторки проєктів Малої Академії літератури і журналістики у школах діаспори та вчительки в Українській школі Святого Володимира (Париж, Франція) Любові Любчик.

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Модерувати зустріч буде президент громадської організації «Україна-2050», президент Світового конґресу українців (2008-2018 рр.) Евген Чолій.

Вебінар відбудеться на платформі ZOOM і розпочнеться о 20:00 за Києвом.

Долучитися до заходу можна за посиланням: https://lavery.zoom.us/j/63707895296.