Генконсул України в Барселоні отримала подяку від мера Валенсії

Міський голова Валенсії Жоан Рібо відзначив подякою та цінним подарунком генерального консула України в Барселоні Оксану Драмарецьку.

Подяку було вручене минулого тижня в останній робочий день Драмарецької на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Як мер Валенсії, від імені валенсійської громадськості, депутатського корпусу та від себе особисто хочу подякувати Вам за самовіддану участь – особисту та професійну – задля просування торговельних, економічних, культурних та дружніх зав’язків між валенсійським та українським народами. Маю відзначити, дуже особливо, Ваше зацікавлення у пожвавленні та укріпленні співпраці та побратимських зав’язків між містами Одеса та Валенсія»,- йдеться у листі подяки.

Мер Валенсії підкреслив посилення двосторонньої співпраці з вересня 2016 року – часу обіймання Драмарецькою посади генерального консула України в Барселоні, що включає у свій консульський округ Валенсію.

«Бажаю Вам найкращих успіхів у виконанні нових обов’язків – Надзвичайного та Повноважного Посла України в Мексиці, та повідомляю, що місто Валенсія залишається до Ваших послуг, щоб прийняти Вас завжди, коли забажаєте», - додав мер Жоан Рібо.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Драмарецьку Надзвичайним і Повноважним Послом України в Мексиканських Сполучених Штатах.

Відповідний Указ глава держави підписав 12 серпня.

Читайте також: Новий посол у Франції відвідав Центр Анни Київської у Санлісі

Іншим своїм Указом Президент звільнив Руслана Спіріна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Мексиканських Сполучених Штатах, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Коста-Рика, в Республіці Гватемала, в Республіці Панама та в Белізі за сумісництвом.

Фото: Генеральне консульство України в Барселоні, Андрій Якубув