Зеленський призначив посла України у Мексиці

Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Драмарецьку Надзвичайним і Повноважним Послом України в Мексиканських Сполучених Штатах.

Як передає Укрінформ, відповідний Указ глава держави підписав 12 серпня, повідомляється на сайті Президента.

"Призначити Драмарецьку Оксану Валеріївну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Мексиканських Сполучених Штатах", - йдеться у документі.

Іншим своїм Указом Президент звільнив Руслана Спіріна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Мексиканських Сполучених Штатах, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Коста-Рика, в Республіці Гватемала, в Республіці Панама та в Белізі за сумісництвом.

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До нового призначення Драмарецька була генеральним консулом України в Барселоні (Іспанія).