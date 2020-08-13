Президент призначив посла України на Кіпрі
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Кіпр Руслана Німчинського.
Як передає Укрінформ, відповідний Указ глава держави підписав 12 серпня, повідомляється на сайті Президента.
"Призначити Німчинського Руслана Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр", - йдеться у документі.
Руслан Німчинський - український дипломат, тимчасовий повірений у справах України в Росії (2015—2019). З 2019 року працював директором департаменту міжнародної безпеки МЗС України.
Як повідомляв Укрінформ, колишнього українського посла на Кіпрі Бориса Гуменюка Президент звільнив у липні 2019 року разом з послами у 10 інших країнах.