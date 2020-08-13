Президент призначив посла України на Кіпрі

Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Кіпр Руслана Німчинського.

Як передає Укрінформ, відповідний Указ глава держави підписав 12 серпня, повідомляється на сайті Президента.

"Призначити Німчинського Руслана Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр", - йдеться у документі.

Руслан Німчинський - український дипломат, тимчасовий повірений у справах України в Росії (2015—2019). З 2019 року працював директором департаменту міжнародної безпеки МЗС України.

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Як повідомляв Укрінформ, колишнього українського посла на Кіпрі Бориса Гуменюка Президент звільнив у липні 2019 року разом з послами у 10 інших країнах.