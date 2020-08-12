Посол України зустрівся з відомими в Катарі українськими митцями

Посол України в Катарі Андрій Кузьменко провів дружню зустріч з відомим у країні подружжям українських митців – художником Андрієм Черноволом та його дружиною, яка є куратором та галеристом CHERNOVIL ART GALLERY Надією Черновіл.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт посольства. Відбувся обмін думками щодо шляхів активізації українсько-катарського співробітництва у галузі мистецтва. Сторони також обговорили можливість реалізації спільних проєктів, зокрема щодо популяризації та належного представлення в Катарі сучасного українського мистецтва.

Фото посольства