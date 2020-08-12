Посол України зустрівся з відомими в Катарі українськими митцями

Посол України зустрівся з відомими в Катарі українськими митцями

Укрінформ
Посол України в Катарі Андрій Кузьменко провів дружню зустріч з відомим у країні подружжям українських митців – художником Андрієм Черноволом та його дружиною, яка є куратором та галеристом CHERNOVIL ART GALLERY Надією Черновіл. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт посольства. 

Відбувся обмін думками щодо шляхів активізації українсько-катарського співробітництва у галузі мистецтва.

Сторони також обговорили можливість реалізації спільних проєктів, зокрема щодо популяризації та належного представлення в Катарі сучасного українського мистецтва.

Фото посольства

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