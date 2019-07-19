Президент Володимир Зеленський звільнив 11 послів України.

Зокрема, у США, Йорданії, Аргентині, Вірменії, Туркменістані, Кіпрі, В’єтнамі, Ватикан, ПАР, Нігерії та Марокко.

Відповідні укази №530/2019 - №540/2019 опубліковані на сайті глави держави.

Президент, зокрема, звільнив Сергія Паська з посади посла України в Йорданському Хашимітському Королівстві;

Юрія Дюдіна - з посади посла в Аргентинській Республіці, а також у Республіці Парагвай, у Східній Республіці Уругвай та в Республіці Чилі за сумісництвом;

Тетяну Іжевську — з посади посла у Ватикані та при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу i Мальти за сумісництвом;

Валентина Шевальова - з посади посла у Туркменистані;

Бориса Гуменюка - з посади посла в Республіці Кіпр;

Олексія Шовкопляса - з посади посла в Соціалістичній Республіці В’єтнам та в Королівстві Камбоджа за сумісництвом.

Петра Литвина — з посади посла в Республіці Вірменія;

Валерія Александрука - з посади посла у Федеративній Республіці Нігерія, а також в Республіці Гана, Республіці Бенін та Республіці Сьєрра-Леоне за сумісництвом;

Тараса Кузьмича - з посади посла в Південно-Африканській Республіці;

Ярослава Коваля - з посади посла в Королівстві Марокко;

Валерія Чалого - з посади посла в Сполучених Штатах Америки, а також в Антигуа і Барбуді та в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення дипломатичного корпусу України. За інформацією Офісу Президента, вже прийнято рішення про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Паралельно з цим, йде робота із підбору та оформлення нових послів.

Заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко заявив, що більшість послів України, про намір звільнити яких раніше оголосив Президент, перебувають на своїх посадах більше традиційного для української дипломатії терміну.