Зеленський за три місяці приїде перевірити, як ремонтують греблю ДніпроГЕС

Президент Володимир Зеленський доручив до 15 жовтня завершити ремонтні роботи на автомобільному переході через греблю Дніпровської ГЕС.

Про це він зазначив під час робочої поїздки в Запорізьку область, повідомляє пресслужба глави держави.

"18 липня Президент України Володимир Зеленський у Запоріжжі ознайомився з перебігом ремонтних робіт на автомобільному переході через греблю Дніпровської ГЕС", - ідеться в повідомленні.

Візит Президента до Запоріжжя / Фото Дмитра Смольєнка

Під час спілкування з Президентом генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота наголосив, що для повноцінного ремонту деформаційних швів мосту треба перекрити дорожній рух. За його словами, для цього потрібен дозвіл міської ради.

Зі свого боку, глава держави поставив завдання до 15 жовтня завершити реконструкцію мосту та відновити дорожнє покриття.

"Ми приїдемо 15 жовтня й перевіримо. Домовилися?" – запитав Зеленський, звертаючись до керівника Укргідроенерго.

За даними ОП, замовником робіт з ремонту автомобільного переходу є ПрАТ "Укргідроенерго", виконавці – ПАТ "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж" та ТОВ "Інтехбуд".