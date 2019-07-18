Зеленський звернувся до інвесторів англійською: Welcome to Ukraine

Президент України Володимир Зеленський звернувся до іноземних інвесторів, запросив їх відвідати Україну та інвестувати в її економіку, а також пообіцяв, що він та його команда, так само як і нові уряд та парламент, будуть сприятимуть роботі зарубіжних інвесторів.

Відповідне відео було розміщене на сторінці Володимира Зеленського у Facebook.

«Я запрошую вас, інвесторів з будь-якої частини світу, приєднатися до можливості (інвестувати в українську економіку – ред.) щонайшвидше і насолоджуватися вражаючими прибутками від ваших інвестицій. Ваш успіх стане спільним успіхом. Це значить, що я і моя команда будуть стояти за кожного іноземного інвестора, за кожне робоче місце, яке ви створите, і за кожен долар, який ви сплачуєте в якості податків», - наголосив Президент України у своєму зверненні.

Він вказав, що його бачення полягає в тому, щоб Україна стала однією з країн Європи, що розвиваються і зростають найшвидше.

«Моє бачення полягає в тому, щоб Україна була однією з найбільш швидкозростаючих країн, що розвиваються в Європі. Я керуюся цим баченням, і мій новий професійний і технократичний уряд буде діяти відповідно. Ласкаво просимо до країни свободи. Ласкаво просимо до України», - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Україна є привабливою для інвестицій, як географічно, так і завдяки людським ресурсам, та пообіцяв, що країна втілюватиме зміни, аби бути більш привабливою для іноземних інвестицій.

«Я і моя команда в новому уряді і парламенті хочемо ввести економічне зростання в ДНК країни. Ми повинні багато чого змінити, усунути непрофесіоналів і найняти професіоналів, дерегулювати галузі, спростити правила, поліпшити інфраструктуру та багато іншого», - вказав Президент.

Він зауважив також, що зміни потребують часу, застерігши при цьому, що не варто зволікати, оскільки можливостями може скористатися хтось інший.