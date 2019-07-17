Зеленський пропонує на 90 днів відкласти штрафи для євробляхерів

Президент Володимир Зеленський просить Раду прийняти законопроект про відтермінування на 90 днів штрафних санкцій до власників нерозмитнених автомобілів на єврономерах.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент звернувся до парламенту із пропозицією розглянути законопроект, який відтерміновує застосування штрафних санкцій до тих людей, які не встигнуть розмитнити автомобілі на так званих єврономерах", - сказав він.

За його словами, глава держави пропонує відтермінувати застосування штрафів на 90 днів.

Рябошапка додав, що протягом вказаних 90 днів новий парламент і новий уряд мають запропонувати механізм, яким чином врегулювати цю проблему.

"Сьогодні в Україні приблизно від 600 до 800 тисяч автомобілів, які досі нерозмитнені й перебувають на іноземній реєстрації", - зазначив заступник керівника ОП й підкреслив, що за чинним законодавством штрафи до нерозмитнених авто з єврореєстрацією застосовуватимуться з 24 серпня.

Рябошапка зауважив, що Президент просить парламент розглянути відповідний законопроект на позачерговому засіданні 18 липня, проте додав, що у разі, якщо ВР так і не збереться, буде скликано нараду з представниками МВС, Нацполіції та Мінінфраструктури, з представниками громадських об'єднань, на якій шукатимуть інші механізми вирішення проблеми.

При цьому він відзначив, що "закон поки що таких механізмів прямих не передбачає".