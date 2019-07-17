Зеленський пропонує в.о. глави Миколаївської ОДА писати заяву про звільнення

Президент України Володимир Зеленський запропонував в.о. голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеславу Боню писати заяву про звільнення. Він так само попросив миколаївців скласти список кандидатур на цю посаду.

Про це Зеленський сказав в аеропорту Миколаєва, куди він 17 липня прибув з робочою поїздкою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

До Президента звернувся підприємець, який тривалий час не може отримати землевідведення через відсутність підпису Боня.

"Ви ставитеся до людей, як до худоби, а це вони вам платять зарплату, платять податки", - сказав Зеленський, звертаючись до Боню.

А почувши, що той заявляв про небажання працювати з Президентом Зеленським, зауважив: "Так в чому справа? Пишіть заяву! "

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На запитання, коли в області буде новий голова ОДА, Президент відповів: «У мене немає кандидатури. Ніхто не хоче йти сюди працювати. Допоможіть. Складіть мені шорт-лист з 5-7 осіб. Ми подивимося, вивчимо і, якщо підійде, призначимо протягом тижня», - підкреслив Зеленський.

Трансляцію приїзду Президента Володимира Зеленського в Миколаїв вело НикВести HD.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Миколаївської області. У Миколаєві глава держави ознайомиться зі станом інфраструктури та умовами функціонування міжнародного аеропорту. Крім того, Президент відвідає Миколаївський суднобудівний завод.