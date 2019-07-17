Зеленський пропонує в.о. глави Миколаївської ОДА писати заяву про звільнення
Про це Зеленський сказав в аеропорту Миколаєва, куди він 17 липня прибув з робочою поїздкою, повідомляє кореспондент Укрінформу.
До Президента звернувся підприємець, який тривалий час не може отримати землевідведення через відсутність підпису Боня.
"Ви ставитеся до людей, як до худоби, а це вони вам платять зарплату, платять податки", - сказав Зеленський, звертаючись до Боню.
А почувши, що той заявляв про небажання працювати з Президентом Зеленським, зауважив: "Так в чому справа? Пишіть заяву! "
На запитання, коли в області буде новий голова ОДА, Президент відповів: «У мене немає кандидатури. Ніхто не хоче йти сюди працювати. Допоможіть. Складіть мені шорт-лист з 5-7 осіб. Ми подивимося, вивчимо і, якщо підійде, призначимо протягом тижня», - підкреслив Зеленський.
Трансляцію приїзду Президента Володимира Зеленського в Миколаїв вело НикВести HD.
Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Миколаївської області. У Миколаєві глава держави ознайомиться зі станом інфраструктури та умовами функціонування міжнародного аеропорту. Крім того, Президент відвідає Миколаївський суднобудівний завод.