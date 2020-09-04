В РФ організації українців через тиск змушені обмежувати діяльність і уникати політики – активіст

Тиск на українські організації й ліквідація їх через суди в Росії не припиняється з 2009 року, через що вони вимушені переходити на незареєстрований статус без створення юридичних осіб і займатися тільки культурно-просвітницькою роботою, утримуючись від політичних кроків.

Про це розповів Радіо Свобода один із провідних українських активістів у Росії, співголова ліквідованого раніше через суд загальноросійського Об’єднання українців Росії (з 2005 до 2012 року) Валерій Семененко, передає Укрінформ.

Він нагадав, що, наприклад, Світовий конгрес українців, членами якого є низка організацій українців у Росії, був визнаний «небажаною організацією» в цій країні саме після того, як виступав проти окупації Росією українського Криму, а такі виступи в Росії вважаються злочинними.

Як розповідається, Семененко свого часу пройшов ліквідацію через російські суди однієї з провідних організацій українців у РФ, Об’єднання українців Росії, як її співголова 2012 року. Він зазначає, що, за російським законодавством, порушення можна обов’язково знайти практично в кожній громадській організації, якщо вона потрапить під перевірку влади.

За його словами, в організаціях українців у Росії такі перевірки почалися з 2009 року, і після того, як вони поклали край існуванню загальноросійських організацій українців, ці заходи тривають далі щодо регіональних.

Семененко зауважив, що, враховуючи практику російських судів, деякі з ліквідованих таким чином через суди організацій українців у Росії й не намагалися оскаржувати ті рішення. Але й спроби зареєструвати організацію як нову теж блокувалися – як то було у випадку з Українським культурним центром «Дніпро» в Іркутську. За словами активіста, після кількох невдалих спроб нової реєстрації там вирішили не витрачати більше грошей на оплату російського державного мита, і організація тепер існує без оформлення юридичної особи, що в принципі не забороняється законодавством Росії.

Як зазначається, Радіо Свобода не вдалося зв’язатися з керівництвом регіональної української громадської організації «Сірий клин» в Омську, рішення про ліквідацію якої ухвалив 28 серпня 2020 року Омський обласний суд (Російська Федерація). Так само голова правління «Сірого клину» Юрій Божескул відмовлявся від коментарів і російським ЗМІ.

У свою чергу, Семененко повідомив Радіо Свобода, що розмовляв із Божескулом, який розповів йому про те, що зазнав тиску і був змушений піддатися йому. За словами Семененка, після розмови з «людьми в цивільному» про можливі перспективи подальшого працевлаштування Божескул, маючи досить високу посаду в важливому місцевому виші, вимушено пішов на те, щоб не домовлятися з російською владою щодо виправлення заявлених нею порушень у діяльності «Сірого клину», а коли справа дійшла до суду, навіть не прийти на суд у справі закриття організації і не призначити довіреної особи на суді в цій справі. І, як каже Семененко, за такої ситуації нинішнє рішення російського суду вочевидь не буде оскаржуватися.

Як зазначається, за повідомленнями місцевих омських засобів масової інформації, на суді були присутні як глядачі і слухачі тільки дві людини: попередній голова «Сірого клину» Сергій Винник, який раніше виступав у російських судах як представник Світового конгресу українців, захищаючи його від визнання «небажаною організацією» в Росії, і радник посольства України в Росії Вадим Бондарчук. Вони відмовилися від коментарів російським ЗМІ, а Бондарчук додав лише, що офіційна позиція Міністерства закордонних справ України з цього приводу буде оприлюднена на сайті МЗС. На цей час вона ще не оприлюднена, зазначається в публікації.

Як повідомлялося, Омський обласний суд на початку серпня зареєстрував заяву управління Мін'юсту РФ в Омській області щодо ліквідації регіональної громадської організації «Сибірський центр української культури «Сiрий клин» в Омську. Засідання суду з розгляду адміністративного позову було призначено на 28 серпня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 серпня відреагував на це, назвавши заплановану російською владою ліквідацію «Сiрого Клину» продовженням репресивної політики Росії проти громадських організацій українців у РФ. Він заявив, що Україна докладатиме зусиль для забезпечення можливості етнічних українців у Росії зберегти свою ідентичність попри цілеспрямовану репресивну політику Кремля.

28 серпня 2020 року Омський обласний суд (Російська Федерація) ухвалив рішення про ліквідацію регіональної української громадської організації «Сірий Клин».

Світовий конґрес українців (СКУ) засудив рішення Омського обласного суду Росії щодо ліквідації регіональної української громадської організації «Сірий Клин» і закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію через порушення прав і свобод людини.

Читайте також: Молодь діаспори закликає світ посилити тиск на владу РФ через переслідування українців в Росії

«Сірий Клин» – неофіційна назва регіону проживання українців в Південно-Західному Сибіру і Північному Казахстані.