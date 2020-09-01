СКУ закликає міжнародну спільноту засудити ліквідацію української організації «Сірий Клин» в РФ

Світовий конґрес українців (СКУ) засудив рішення Омського обласного суду Росії щодо ліквідації регіональної української громадської організації «Сірий Клин» і закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію через порушення прав і свобод людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в заяві, розміщеній на сайті СКУ.

«28 серпня 2020 року Омський обласний суд (Російська Федерація) ухвалив рішення про ліквідацію регіональної української громадської організації «Сірий Клин». Рішення було ухвалене у відповідь на звернення управління Міністерства юстиції Російської Федерації (РФ) в Омській області. Світовий конґрес українців (СКУ) засуджує це рішення суду як ще один прояв системної політики утисків і залякування української громади Російської Федерації з метою знищення українського громадського життя на її терені», - йдеться у заяві.

В СКУ закликали міжнародну спільноту «засудити рішення про ліквідацію «Сірого Клину» та посилити тиск на Росію задля припинення порушень людських і національних прав і свобод».

«Продовжуючи системні порушення прав і свобод людини, Росія продовжує йти всупереч загальновизнаним демократичним нормам та нормам міжнародного права. Але для СКУ українці РФ є невід’ємною частиною світового українського народу, і ми будемо надалі протидіяти цій репресивній політиці» - зазначив президент Світового конґресу українців Павло Ґрод.

Зазначається, що СКУ послідовно співпрацює з міжнародними партнерами та урядом України в питаннях захисту прав української громади в РФ.

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Як повідомлялося, у 2010 р. російська влада ліквідувала Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, а в 2012 р. - Об’єднання українців Росії, яке було центральною координаційною українською організацією та членом СКУ. У липні 2019 року рішеннями Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції РФ Світовий конґрес українців було внесено до списку небажаних організацій у РФ.

В СКУ зауважили, що з часу заснування у 1992 році «Сірий Клин» гуртує навколо себе розмаїту українську спільноту, працює задля збереження та розвитку культури, мови та звичаїв українського народу, плекає українську культурну й мовну спадщину для майбутніх поколінь. «Сірий Клин» входить до складу Світового конґресу українців з 2012 року. Регіональний віцепрезидент СКУ в Російській Федерації та Центральній і Західній Азії Сергій Винник очолював «Сірий Клин» з 2001 по 2018 роки.

«Сірий Клин» – неофіційна назва регіону проживання українців в Південно-Західному Сибіру і Північному Казахстані.