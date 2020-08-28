В Берліні показали короткометражні фільми «Української нової хвилі - 2020»

Показ короткометражних фільмів «Української нової хвилі - 2020» відбувся до Дня Незалежності в столиці Німеччині за підтримки Українського кіноклубу в Берліні (Ukrainischer Kinoklub in Berlin) та Національного центру Олександра Довженка.

Як передає Укрінформ, про це у п’ятницю повідомило посольство України в ФРН в Фейсбуці.

Зазначається, що показ пройшов 24 серпня просто неба.

«Радіємо таким чудовим ініціативам від Українського кіноклубу з популяризації українського кіномистецтва в Німеччині», - зазначили в посольстві.

Як уточнюється на сайті Національного центру Олександра Довженка, в програмі показів альманаху «Української нової хвилі – 2020» було шість стрічок.

Це, зокрема, «Петрівка-реквієм» Катерини Возниці, «Kолір фасаду: синій» Олексія Радинського, «Плюс один» Мирослави Клочко, «Нормальна» Діани Горбань та Іринки Громоцької, «У нашій синагозі» Івана Орленка та «Кохання» Микити Лиськова.

У кіноклубі зазначили, що це неординарні стрічки молодих амбітних режисерів, «які піднімають дражливі теми й експериментують з жанрами та стилями».

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Український кінолкуб в Берліні, який тепер виріс в організацію CineMova e.V., існує з 2009 року і має на меті презентацію актуального кіномистецтва України в столиці Німеччини.

Крім того, одна із засновниць кіноклубу, активістка, правозахисниця Олександра Бінерт регулярно проводить у теплі пори року цікаві екскурсії «Українським Берліном» українською, німецькою та англійською мовами, під час яких можна більше дізнатися про історичні зв’язки між нашими обома країнами.

Більше інформації про діяльність кіноклубу та його ініціативи можна знайти на вебсторінці https://ukkb.wordpress.com.

Фото: Укрінформ, Ukrainischer Kinoklub in Berlin - CineMova e.V. в Фейсбуці