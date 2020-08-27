У Щецині пройшли традиційні Дні української культури

Фестиваль «ХХІІІ Дні української культури» відбувся в польському Щецині.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Голова Щецинського відділення Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Іван Сирник в Фейсбуці.

«З Днем Незалежності України! У Щецині гідно відзначили це найгарніше свято, близьке нашій душі, душі кожного українця. XXIII Дні української культури - це вже історія», - зазначається в дописі.

Фестиваль відкрився 22 серпня виступом репрезентативного чоловічого хору «Журавлі» Об'єднання українців у Польщі.

Колектив заснований 1972 року, зазначається в соцмережі. Співаки цього хору - представники української меншості, нащадки виселенців операції «Вісла» 1947 року, які живуть на території майже всієї Польщі: в Колобжеґу, Ґданську, Кошаліні, Білому Борі, Легниці, Варшаві, а також у Ґурові Ілавецькому, Кракові, Перемишлі, Дзєжґоню і багатьох інших місцях.

Від початку існування «Журавлів» з хором співпрацювало багато музикантів, a серед них: концертмейстер хору — Анна Салій-Туз, Володимир Данисенко, Марія Щуцька, Олександра Теліга, Ришард Цибульський, хормейстер Віра Григоренко-Левків та ін.

У 2003 році працю з хором почав Ярослав Вуйцік — колишній хорист «Журавлів», випускник Музичної академії у Ґданську.

У неділю, 23 серпня, у дворі замку поморських князів у Щеціні свою творчість презентували Світлана Калініченко (колоратурне сопрано) і тенор Теодор Пановський.

В Осередку української культури (вул. Міцкевича, 43) відбувся виступ бандуристки Зоряни Гжибовської та Артура Гжибовського.

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Як зазначалося, цьогоріч програму фестивалю було скорочено з огляду на коронавірус та обов'язковий карантин.

Фото: Jan Syrnyk