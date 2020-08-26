Світовий конґрес українців презентував спецвипуск Бюлетня до Дня Незалежності

У Світовому конґресі українців (СКУ) підготутвали спеціальний випуск Бюлетня СКУ до 29-ї річниці Незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.

«Спеціальний випуск Бюлетня Світового конґресу українців до Дня Незалежності України вже на вебсайті. Вітання від президента СКУ, особливий фотопроєкт, актуальні новини та життя світових українських громад - читайте тут: https://cutt.ly/3fsG4oq», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, українська діаспора в усьому світі приєдналася до відзначення Дня Незалежності України.

Зі святом українців в різних країнах планети привітав президент СКУ Павло Ґрод.

«Шановні українці й друзі України! Від імені Світового конґресу українців вітаю з найбільшим національним святом – Днем відновлення незалежності України. 29 років тому здійснилася мрія багатьох поколінь українців. І це не просто мрія. Це незламне прагнення українського народу до свободи. Це непохитна віра в перемогу над ворогом. Це невтомна праця задля європейського майбутнього української держави. Це духовна єдність поколінь українців в Україні та в діаспорі, що століттями виборювали незалежність. Це свято світового українського народу, адже де б ми не жили – гордімося, що ми є українці», - зазначив Ґрод.

Він зауважив, що «перед всіма нами стоять великі виклики: подолання російської агресії проти України та українського народу, розбудова могутньої України та розвиток українського світу».

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Президент СКУ зазначив, що пишається тим, що «світове українство пліч-о-пліч стоїть на підтримку українського суверенітету, української мови й успіху України».

Фото: Укрінформ та Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців в Фейсбуці