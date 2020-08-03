В книжковому клубі в Будапешті пропонують тест на знання української літератури

Книжковий клуб «ЧитаЄмо українською», заснований Українською асоціацією «Єдність» м. Будапешт, запрошує усіх охочих перевірити свої знання сучасної української літератури, прошовши тест.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Української асоціації «Єдність» м. Будапешт в Фейсбук.

«Пропонуємо вашій увазі цікавий тест на тему сучасної української літератури від нашого книжкового клубу», - зазначається в дописі.

Пройти тест «Як добре ви знаєте сучасну українську літературу» можна за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, в угорській столиці днями пройшла друга зустріч книжкового клубу «ЧитаЄмо українською».

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Фото: Українська асоціація «Єдність» в Фейсбук