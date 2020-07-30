«ЧитаЄмо українською»: в Будапешті відбулася зустріч поціновувачів української літератури

В угорській столиці днями пройшла друга зустріч книжкового клубу «ЧитаЄмо українською», заснованого Українською асоціацією «Єдність» м. Будапешт.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в асоціації.

«Чергова зустріч будапештського книжкового клубу «ЧитаЄмо українською», заснованого Українською Асоціацією «Єдність», відбулася нещодавно за кавою під каштанами в старовинному саду палацу Карої - чудовому зразку угорської архітектури часів розквіту класичного стилю, який пізніше, у 20-му столітті, став одним з головних літературних музеїв угорської столиці (Petőfi Irodalmi Múzeum)», - зазначили в асоціації.

Як зауважили організатори, зустріч вийшла дуже атмосферною і по-будапештськи елегантною. «І це абсолютно логічно, оскільки Книжковий Клуб саме таким і задумувався. Від самого початку виникла ідея спробувати об’єднати сучасну українську літературу зі старовинним вишуканим шармом Будапешта, тим більше, що місто цьому дуже сприяє. Тобто знайти якийсь гармонійний Classic Modernity баланс між сучасним українським змістом і класичним будапештським тлом», - розповіли в асоціації.

Концепцію клубу на етапі створення обговорювали учасниці Української асоціації «Єдність»: художниця Галина Шевчук родом з Тернопільщини, колишня одеситка та будапештська дизайнерка Ольга Гречешнюк, українсько-угорська перекладачка з Ужгорода Інга Деяк.

Пізніше, під час карантину, ідея літературного клубу дещо модифікувалася. «Усі сиділи вдома і мали вдосталь часу для тривалих онлайн-дискусій. З легкої руки колишньої ужгородки, музикантки Любові Савіної народилася ідея онлайн-групи для обміну відгуками про книжки, а Олена Кириленко, менеджерка й волонтерка родом з Києва, запропонувала формат книжкового клубу. Їх підтримали інші дівчата: колишня ужгородка, менеджерка Світлана Гуґерт, мукачівка й активна громадська діячка Наталія Маргітич та Ольга Коберідзе, будапештська фотографка родом з Києва», - зазначили в «Єдності». Решта членкинь асоціації : киянка Ірина Савчук, мукачівки Ярослава Лопіт та Елеонора Король, ужгородки Олена Котельнікова та Марта Баранчикова - долучилися до клубу трохи згодом.

«Так народилася онлайн-група для обміну відгуками про книжки «ЧитаЄмо українською», яка одразу стала дуже популярною на Facebook, а згодом, після скасування карантинних обмежень, перетворилася в реальний Книжковий Клуб, який нині збирає широке коло українських читачів та читачок Будапешта для обміну українськими книжками», - зазначили в асоціації.

В «Єдності» додали, що всі ці жінки, які так чи інакше долучилися до створення «ЧитаЄмо», є представницями найрізноманітніших професійних сфер, кожна успішно реалізує себе в угорському суспільстві. «Але разом вони — команда молодих, прогресивних і енергійних українців, згуртованих любов'ю й шаною до своєї Батьківщини. Команда, яка намагається знайти нові, креативні ідеї для розвитку української спільноти в Будапешті. І однією з таких успішних ідей якраз є Книжковий клуб «ЧитаЄмо українською»», - зауважили в асоціації.

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Віднедавна в рамках книжкового клубу запрацювала «Бібліотека на колесах». Завдяки книжкам від Посольства України в Угорщині у ній вже з’явився перший книжковий фонд. Як зазначили в асоціації, «Бібліотеку на колесах» планується активно розвивати.

Також під час зустрічі будапештського книжкового клубу «ЧитаЄмо українською» були вручені призи - книжки Ліни Костенко переможцям флешмобу «Ліна Костенко: 90 до 90». Він був організований Самоврядуванням українців Кішпешта (19 район м. Будапешт) і проводився в угорській столиці до Дня народження української поетеси.

У подарунок для посла України в Угорщині Любові Непоп був переданий історичний роман Ліни Костенко «Берестечко».

Фото: Ольга Коберідзе, сторінка Української асоціації «Єдність» в Facebook