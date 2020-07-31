В Будапешті провели традиційний День борщу й української гастрономії
Про це повідомляється на сторінці Самоврядування українців Кьобані (м. Будапешт) в Facebook.
«Традиційний День борщу й української гастрономії, організований Самоврядуванням українців 10-го району Будапешта вже ушосте зібрав разом українців і угорців», - йдеться у дописі.
Як зазначили в об’єднанні, це свято не потребує жодної реклами, адже стало дуже популярним. Усі, хто тут побував, переповідають про захід своїм друзям, які згодом теж долучаються до зустрічі. «Тому Борщ на Кьобані — це не що інше, як чудове велике дружнє коло, яке щороку росте», - зауважують організатори.
День борщу вийшов дуже смачним, ароматним і яскравим. «Фантастична суміш вишиваних фактур, кольорів, українських смаків, дух борщу та часничних пампушок, квадратні метри вареників, що чекають занурення в окріп, дивовижні українські чари, які спільно творять навколо себе українські пані в фартушках та всі присутні українські й угорські гості. Святкують День борщу зазвичай разом, така вже тут традиція склалася», - розповідають в Самоврядування українців Кьобані.
У рамках заходу також проходив майстерклас вишивальниці Зої Кунцевської. А дизайнерка Ольга Гречешнюк та вчителька музики Любов Савіна вчили дівчат виготовляти помпони для футбольних вболівальниць, які взяли участь у товариському футбольному матчі між дорослими і дітьми. Діти також мали змоги виготовити дитячу іграшку.
«Борщ робить важливу справу: об’єднує всіх навколо чудової української кухні», - резюмували організатори свята, подякувавши усім, хто допомагав у його організації та проведенні.
Фото: Natália Margitics, Kőbányai Ukrán Önkormányzat / Самоврядування українців Кьобані, Deák Inga в Facebook