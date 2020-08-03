Міжнародний фестиваль-конкурс «Золотий острів талантів» в Туреччині назвав переможців

Журі ІІІ Міжнародного мистецького фестивалью-конкурсу «Золотий острів талантів» («Golden Island of Talents»), який відбувся в Анталії, визначило та нагородило переможців.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук повідомила Голова Секретаріату Товариства зв’язків з українцями за межами України «Україна-Світ», членкиня Національної комісії з питань закордонних українців Алла Кендзера.

Фестиваль був організований Товариством «Україна-Світ» ( Україна), ГО «Українська родина» (Туреччина) та українським хором «Берегиня» (Туреччина) за підтримки Консульства України в м.Анталія та мерії району Коньяалти. Він пройшов з прямою трансляцією в приміщенні мерії.

Учасники змагалися в таких творчих категоріях: вокальне мистецтво; народні, бальні та сучасні танці; художнє читання.

Переможцями були визначені 25 учасників з України та Туреччини. Перелік призерів можна переглянути тут.

Як повідомлялося, інформаційним партнером III Міжнародного мистецького фестивалю-конкурсу «Золотий острів талантів» виступила Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО).

Читайте також: Українська школа в Стамбулі запрошує дітей на навчання

У рамках фестивалю «Золотий острів талантів» за поданням Товариства «Україна-Світ» Голові ГО «Українська родина» Віті Михайловій було вручено міжнародний сертифікат «Рекорд Туреччини. Перший пам’ятник українському поетові Тарасові Шевченку в Турецькій Республіці» з нагоди відкриття в Анталії барельєфу Тараса Шевченка.

Фото: Vita Mykhaylova, Kendzera Alla в Фейсбук