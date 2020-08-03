Українська школа в Стамбулі запрошує дітей на навчання
Укрінформ
Українська суботня школа при Генеральному консульстві України в Стамбулі продовжує набір учнів на 2020-2021 навчальний рік.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на оголошення голови спілки «Українське товариство взаємодопомоги» Тетяни Фецан у Facebook.
Школа діє в європейській частині Стамбулу в районі Йенібосна.
Заняття проводяться щосуботи, в районі Йенібосна для дітей різних вікових категорій.
Фецан висловила сподівання, що «у вересні ми зможемо розпочати заняття в звичному для нас режимі, але готові й до онлайн-уроків».
Як повідомляв Укрінформ, навчальний рік у цій школі закінчився в середині червня.
Фото: Tetiana Fecan-Baştepe