В Національному реєстрі рекордів відзначили відкриття барельефу Кобзарю в Туреччині

Голова ГО «Українська родина» Віта Михайлова отримала від Національного реєстру рекордів міжнародний сертифікат щодо відкриття в Анталії барельєфу Тараса Шевченка – першого в Туреччині.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє ГО «Українська родина». За ініціативи та сприяння цієї організації та її голови було встановлено барельєф.

«У рамках фестивалю «Золотий острів талантів» за поданням Товариства «Україна-Світ» було вручено міжнародний сертифікат - рекорд в Туреччині», - йдеться у повідомленні.

Відзнаку було надано за «перший пам’ятник українському поетові Тарасові Шевченку в Турецькій Республіці», зазначається в сертифікаті.

В ГО «Українська родина» повідомили, що дозвіл і допомогу в установленні барельєфу надала мерія району Муратпаша міста Анталья. Проєкт було реалізовано під патронатом Світового конґресу українців за консультації шевченкознавця Руслана Теліпського. Барельєф створений турецьким скульптором Саліхом Акбулутом. Переклад тексту вірша «Заповіт», який вибито на звороті, з української на турецьку здійснено Тудорою Арнаут.

Як повідомляв Укрінформ, урочисте відкриття барельєфу відбулося 4 липня в Парку української культури в Анталії за участі глави МЗС України Дмитра Кулеби, мера району Муратпаша Уміта Уйсала, Надзвичайного та Повноважного Посла України в Туреччині Андрія Сибіги.

Фото: Українська родина в Facebook